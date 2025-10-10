Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La menor lleva las manos vendadas a causa de la agresión de la que intentó zafarse. Maika Salguero

«Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»

La familia de una niña de 12 años que sufre 'bullying' denuncia que el caso se archiva porque los agresores son inimputables

Ainhoa de las Heras

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:08

Comenta

A sus 12 años, Y. está preocupada porque tiene dos exámenes y con las manos vendadas «no voy a poder escribir. Me duele mucho la ... muñeca izquierda y soy zurda. Espero que me los aplacen». La niña saca muy buenas notas y en su caso tiene aún más mérito porque arrastra un calvario que a cualquiera podría impedirle concentrarse en los estudios. Sin embargo, ella se refugia en las matemáticas o la lengua para no tener que pensar en su drama personal. «¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por aburrimiento? No lo entiendo. ¡Pues qué vidas más tristes tienen que tener! Alguna vez se lo he preguntado directamente y contestan que así se divierten». Les parece 'divertido' pegarla y humillarla. «¿No sienten aunque sea un poco de culpa?».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  5. 5 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»

«Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»