Consejería de educación, en directo: Poli Suárez respone a la exigencia de la Ley Canaria de Educación
Un hombre pasea con un paraguas bajo los banderines colgados en Catarroja este 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Efe

La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia

La Agencia eleva a rojo los avisos en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la dana Alice podría dejar acumulados de hasta 180 litros en 12 horas

J. A. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:39

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto este jueves bajo avisos a quince provincias de siete comunidades autónomas por lluvias «muy fuertes y persistentes» ... asociadas a la dana Alice, que ya ha dejado importantes precipitaciones en las provincias de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender los actos programados por el 9 de Octubre, Día de la Comunitad Valenciana.

