Mazón e Illa ordenan la alerta en Valencia, Castellón y Tarragona por posibles «inundaciones» Es la respuesta política a los avisos rojos de la Aemet en esas zonas ante las lluvias que trae la borrasca extratropical Gabrielle, que llegaron el domingo por la tarde y se mantendrán hasta el martes

Nacho Ortega / C. P. S. Valencia / Barcelona Domingo, 28 de septiembre 2025 | Actualizado 29/09/2025 00:28h.

El recuerdo de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 está muy presente en los políticos. Once meses después, ante una situación meteorológica adversa que podría causar importantes problemas en la mitad superior del litoral este mediterráneo, los Gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Cataluña no tardaban en mandar las alertas pertinentes a los teléfonos móviles de sus ciudadanos no mucho después de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) hubiera activado el aviso rojo en buena de la provincia de Valencia y Castellón para este lunes, al igual que en el litoral y prelitoral sur de Tarragona, dado que se esperaban precipitaciones muy fuertes y durante «muchas horas».

La alerta se produjo a primera hora de la tarde, precisamente en un día en el que ya se había dado el aviso naranja en ambas comunidades autónomas por riesgo de fuertes lluvias, al igual que la Aemet hizo a última hora del domingo, en coordinación el Gobierno de Aragón, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas y el Pirineo oscense La situación de alto riesgo ya ha obligado a suspender las clases de cara a este lunes en la capital valenciana y también otros municipios de la provincia, así como a última hora en varios centros educativos de la provincia de Tarragona.

En el caso de la Generalitat valenciana que preside Carlos Mazón -contra el que aún se suceden manifestaciones periódicas reclamando su dimisión por el fiasco de su gestión en la dana-, el mensaje Es-Alert enviado a las 15:28 horas incluía la recomendación de «buscar zonas altas» o subir «a un piso superior» si la persona se encontraba «en zona inundable». También se recomendaba «no acercarse a ni cruzar ríos, torrentes o barrancos». Las mayores precipitaciones se esperaban, a priori, entre las 20:00 horas del domingo y las 4:00 de la madrugada del lunes. Pasadas las diez de la noche ya se superaban los 80 litros en la localidad valenciana de Ayora y sus cercanías.

Los restos del exhuracán Gabrielle, convertido ahora en borrasca extratropical, son la principal causa de que se hayan activado varios avisos en Valencia, Alicante y Castellón, según la última predicción de la Aemet. Este organismo también alerta de lluvias y tormentas para las próximas horas, con atención especial a este lunes, en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cataluña. En esta última la preocupación de las autoridades afectaba, sobre todo, a la zona de Terres de l'Ebre (Tarragona), donde desde la Generalitat catalana que dirige Salvador Illa se ha mandado otra alerta -similar a la remitida por la Comunitat Valenciana- a los móviles de los vecinos, aunque en este caso se alargaba en principio hasta las seis de la mañana.

Respecto a la Comunitat Valenciana, donde a priori más preocupan las perspectivas climatológicas -además, los trabajos de reconstrucción de las zonas dañadas por la dana de hace un año están en muchos casos sin concluir o presentan deficiencias reseñables, como en el alcantarillado-, el aviso rojo también se había activado este domingo en el litoral norte de Castellón, aparte de en Valencia. Allí se esperaban lluvias acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, aunque en algunos lugares podrían llegar a producirse en apenas tres o cuatro horas.

Situación «inestable»

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana se reunió el domingo por la tarde y tras ello el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, subrayó que es «fundamental» mantenerse informado porque la situación es «inestable». En este sentido, señaló que se han identificado varias zonas sensibles según los datos facilitados por las confederaciones hidrográficas y dónde se tiene que prestar una especial atención para poder establecer dispositivos en coordinación entre las distintas administraciones.

Tras anunciar que se ha reforzado el servicio de atención telefónica del servicio de emergencias 112, el conseller recomendaba «evitar desplazamientos salvo que sean imprescindibles» y consultar siempre la previsión meteorológica en todo el trayecto. Según precisó, en algunas zonas podrían acumularse hasta 180 litros de agua por las precipitaciones en pocas horas.

Varios coches transitan este domingo por la V30 en Valencia entre los avisos por lluvias. EFE

Para este lunes la situación se agrava en toda la Comunitat Valenciana. Conforme a las previsiones de Aemet se establece el nivel rojo de máximo riesgo meteorológico por lluvias en el litoral y sur de la provincia de Valencia, así como se mantiene en el litoral norte de la provincia de Castellón. Este nivel de riesgo supone que podrían producirse lluvias con acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en solo doce horas. En el resto de la región se había fijado el nivel naranja a excepción del litoral sur de Alicante, que está en amarillo.

Sin actividad escolar

Precisamente por estas malas perspectivas se han suspendido las clases este lunes tanto en Valencia capital como en otras localidades de la provincia, como Benetússer, Sedaví o Alfafar, entre otras, que ya se vieron afectadas por la trágica dana del 29 de octubre de 2024. Además, aunque sin llegar a aplazar la actividad, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado dispensar a los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia de que acudan a actuaciones judiciales si encuentran cualquier tipo de dificultad para desplazarse o acceder a las sedes donde se desarrollen.

En la misma línea, la Generalitat ha aconsejado optar por el teletrabajo en aquellos casos que sea posible. Incluso algunas cadenas de supermercados, como Consum, tenían previsto cerrar sus establecimientos en buena parte de la provincia de Valencia este lunes.

La agencia estatal emitió el domingo un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, mientras desde el servicio de emergencias 112 se lanzaba un aviso ante la llegada de este preocupante fenómeno meteorológico. «Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», subrayaba el organismo climático.

Tanto las autoridades regionales como la Aemet recomiendan extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera, así como evitar permanecer en zonas inundables. También aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.