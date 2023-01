La acusada de no llevar a su hijo al colegio sin justificación 95 veces: «No le mandé por miedo al contagio de covid»

«Mi hijo no fue a clase por salud porque estábamos en pandemia, yo estaba embarazada y no quería que se contagiara nadie en casa». Así se ha defendido esta mañana la acusada de abandono de familia al faltar su hijo al colegio sin justificación 95 días en 2021. La mujer ha testificado este jueves durante el juicio celebrado en la sala Número 1 delo Penal de Oviedo que ha quedado visto para sentencia y donde la Fiscalía solicita que se condene a la acusada a 4 meses y 15 días de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La defensa solicita la libre absolución »porque el niño no fue a clase por razones de salud y tras ser advertida la madre, el niño no ha dejado de ir a clase ni en Oviedo ni en Cabañaquinta y Avilés, lugares donde la familia ha estado viviendo desde 2021 No hay voluntad de incumplir, sólo el miedo al contagio».

La acusada tiene la guarda y custodia de sus hijos, entre ellos, un niño de 8 años que se encontraba escolarizado en un colegio público de Oviedo, donde cursaba estudios de educación primaria. El menor dejó de asistir al colegio desde el 21 de enero de 2021, ya que su madre, conocedora de que su hijo se encontraba en edad de escolarización obligatoria y debía acudir al colegio, decidió, sin causa ni motivo alguno que lo justificase, no enviarlo y eso pese a ser advertida y avisada de esa obligación. El menor faltó 99 veces al centro escolar, 4 de ellas justificadas y 95 sin justificar.

El juicio ha comenzado con la declaración de la mujer acusada de abandono de familia, que además de explicar la ausencia del niño a clase por razones de miedo al contagio de la covid ha asegurado que «mis hijos están escolarizados en Cabañaquinta y luego en Avilés donde vivimos sin más problemas».

En el turno de conclusiones, la Fiscal ha señalado que «seguimos pidiendo la condena pese a que la acusada haya alegado miedo a la pandemia» porque «según el expediente redactado por Servicios Sociales hay un absentismo severo y cronificado con 99 días sin ir a clase del niño y 95 de ellos sin justificar».

Por su parte, la defensa de la acusada ha reclamado la libre absolución porque «sólo había miedo a contagiarse pues desde que la Fiscalía de Menores advirtió (28 de abril de 2021) a mi defendida, el niño ha estado matriculado con normalidad tanto en Oviedo, como en Cabañaquinta como en Avilés, lugares donde ha vivido la familia desde entonces». Y ha añadido: «No ha habido voluntad de incumplir la ley, ha sido sólo el miedo al contagio».