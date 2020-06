«A vivir sin un brazo te acostumbras, al dolor no»

«Todo empezó con un bulto en el codo». Así comienza Henar, una leonesa jubilada, a relatar la historia de cómo perdió su brazo derecho. Fue hace cuatro años, cuando le detectaron un sarcoma (tumor maligno) y le tuvieron que amputar la extremidad. Ella era diestra y ha tenido que reaprender muchas cosas que ya sabía en este tiempo, desde hacerse un moño hasta escribir como si fuera zurda, pero también otras nuevas, como manejarse con una prótesis o, peor aún, soportar el dolor crónico.

Padece el llamado síndrome del miembro fantasma, que es la percepción de conservar una extremidad que ha sido amputada, y que puede venir, o no, acompañada de dolor. Un dolor, sin embargo, que no tiene nada que ver con el inflamatorio (cuando te das un golpe y te duele) y que consiste en pinchazos, hormigueos, escozor, calor y descargas nerviosas que recuerdan a las eléctricas, entre otros síntomas. Sensaciones muy intensas y recurrentes cuya magnitud varía a lo largo del día.

Henar, por ejemplo, siente pinchazos en los dedos de la mano y descargas en el brazo que ya no tiene. Solo se le pasa al dormir, pero reaparece si se desvela. De lo único que se alegra es de que no le pase también en el pecho. Tiene una mastectomía a raíz de un cáncer de mama y este dolor, a pesar de ser más frecuente en extremidades, se puede desarrollar en cualquier otra parte del cuerpo extirpada, a excepción de los órganos internos.

Ella lleva cuatro años sin tregua y no sabe cuánto se alargará la situación. «Es la peor parte de la amputación», reconoce. «A vivir sin brazo te acostumbras, al dolor no, porque es terrible», asegura. De hecho, se han registrado casos de suicidio de pacientes amputados que no han podido soportar la experiencia. «El dolor te invalida más que perder un miembro. Yo, por ejemplo, me tuve que jubilar antes de tiempo», cuenta esta leonesa que ahora forma parte de la Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE).

Para paliarlo, toma medicación –los fármacos más típicos en estos casos son los antidepresivos y los antiepilépticos– y ha probado distintas terapias. Una de ellas es la del espejo, que consiste en provocar la ilusión de movimiento del miembro amputado a través del reflejo de la extremidad sana y así activar los circuitos neuronales lesionados. También lo intentó con rehabilitación, parches de morfina y la cámara hiperbárica (máquina que suministra oxígeno extra a una zona corporal afectada para intentar sanarla), pero nada le ha funcionado aún.