El Torneo de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán cumple 17 años a favor de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad La recaudación de este evento solidario de golf se destinará a la Asociación Up2U Project Depende de Ti

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:12 Compartir

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán celebra este sábado 18 de octubre la 17º edición de su torneo benéfico de golf. Este evento deportivo con un fin solidario tendrá lugar en las instalaciones del Salobre Hotel Resort & Serenity. Este establecimiento 5 estrellas, gestionado por Satocan, hoy cuenta con 27 hoyos repartidos entre el New Course y el Old Course, donde se celebrará el Torneo este sábado.

Este evento, que comenzó en el año 2008, es una cita ineludible y un punto de referencia en la trayectoria de la Fundación Satocan. Es un claro referente entre las acciones sociales y deportivas de la isla con un valor muy especial para todos sus participantes. Su propósito consiste en brindar apoyo económico a proyectos de asociaciones que trabajan a favor de la infancia y juventud vulnerable.

Cada año, cerca de cuarenta empresas participan para colaborar en este encuentro solidario. Los participantes se suman formando equipos para jugar el torneo y/o para publicitarse en los hoyos. El Torneo sirve de plataforma para canalizar sus aportaciones y destinarlas íntegramente a la asociación beneficiaria. El evento, busca al mismo tiempo visibilizar e impulsar cada proyecto para que sean una realidad.

Mapi Arencibia, gerente de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán, ha afirmado: «este evento tiene un valor muy especial para nosotros por poder compartir con nuestros amigos y colaboradores una jornada solidaria en la que edición tras edición se suman nuevos participantes. Este logro, 17 ediciones, no habrían sido posibles sin la generosidad de todos los amigos que siguen acompañándonos desde nuestro primer Torneo celebrado en 2008, por lo que les estamos profundamente agradecidos.». El Torneo de la Fundación Júnguel Sanjuán es uno de los eventos más especiales de Satocan que reúne a amigos por una buena causa y que destaca especialmente por el ambiente familiar que se vive cada año.

Esta edición destinará la totalidad de la recaudación a la Asociación Up2U Project Depende de Ti. Esta iniciativa impulsada por la magistrada Reyes Martel, se enfoca especialmente en la atención a menores en desamparo, con medidas judiciales, jóvenes ex-tutelados y en riesgo de vulnerabilidad social. A través de su proyecto «Generacciones» forma a los jóvenes para que se especialicen en un oficio y les permita una búsqueda de empleo más efectiva y contar con una oportunidad laboral real. El proyecto, fomenta además entre los jóvenes, el trabajo en equipo, la disciplina, la solidaridad, la integración y busca borrar estigmas en la sociedad. «Conocemos personalmente el proyecto y creemos que merecen esta oportunidad» comenta Mapi Arencibia.

Temas

Jóvenes

Golf

Recaudación