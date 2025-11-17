II Partner Fest de Tenerife: Barceló Hotel Group duplica asistencia en una noche mágica para sus mejores colaboradores Una velada de reconocimientos, música y experiencias únicas que refuerzan el vínculo entre Barceló Hotel Group y sus colaboradores en Canarias

Barceló Hotel Group celebró el pasado viernes la segunda edición del Partner Fest Tenerife, un evento que se consolida como una cita imprescindible para reconocer la labor de sus mejores colaboradores en las Islas Canarias. Bajo el lema «La magia de compartir», más de 150 invitados se reunieron en el hotel Barceló Tenerife para rendir homenaje al esfuerzo, compromiso y excelencia de sus socios estratégicos.

Tras el éxito de la primera edición el pasado año, este segundo encuentro ha duplicado la asistencia, reuniendo a representantes de empresas turísticas, partners comerciales y autoridades del sector. El acto contó con la presencia de Pilar Parejo, Directora de Expansión en Barceló Hotels & Resorts; Juan Francisco Hernández, Director Comercial Regional Canarias, Madeira y Cabo Verde, Julio Barrientos, Director de Expansión de Islas Canarias, Madeira y Cabo Verde, además del equipo comercial de Barceló en el destino.

Premios a la excelencia y el compromiso

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la entrega de los galardones que reconocen el trabajo de los colaboradores más destacados de 2025:

● Premio al Mejor Servicio: Expedia

● Premio al Espíritu de Servicio: Pérez y Cía

● Premio al Colaborador Revelación: EasyJet

● Premio a la Trayectoria: Tony Corro

● Premio al Colaborador del Año: TUI Group

Estos premios simbolizan el reconocimiento de Barceló Hotel Group a quienes contribuyen día a día a fortalecer su posicionamiento y liderazgo en el sector turístico canario.

Una noche de experiencias y sorpresas

El II Partner Festfue, además, una celebración del talento y la creatividad. Los asistentes disfrutaron de una velada única con música en directo a cargo de la banda Tío Franklin, zona glitter, plataforma para fotos 360º y un ilustrador en vivo que creó el cartel oficial de la que será la tercera edición del Partner Fest, prevista para el 20 de noviembre de 2026.

La gastronomía volvió a ser protagonista, con degustaciones exclusivas de los principales restaurantes del hotel y una cuidada puesta en escena que reafirmó el compromiso de Barceló Hotel Group por ofrecer experiencias memorables. Además, todos los invitados participaron en sorteos y recibieron premios en estancias y productos locales de Tenerife, en agradecimiento por su fidelidad y colaboración.

La magia de compartir, una tradición que continúa

Con esta segunda edición, Barceló Hotel Group consolida el Partner Fest como un homenaje anual a la cooperación, la excelencia y el espíritu de equipo que caracteriza a todos sus colaboradores. «La magia de compartir sigue siendo el hilo conductor de un encuentro que refleja valores como: cercanía, compromiso y gratitud hacia quienes hacen posible nuestro éxito», destacaron los organizadores durante la gala.