«La formación laboral como oportunidad de futuro para jóvenes en riesgo de exclusión»

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán, entidad comprometida con el bienestar, la integración social y el desarrollo educativo de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Canarias.

–¿Qué significado tiene este Torneo Benéfico, que ya suma 16 ediciones, para la Fundación?

–Es un evento con un valor especial, no sólo para nosotros, sino también para todos los participantes que se suman a esta iniciativa solidaria. Supone ya una cita ineludible y un punto de referencia en nuestra trayectoria, al que dedicamos un gran esfuerzo y cariño. Su propósito es brindar apoyo económico a proyectos que trabajan por y para la infancia y juventud vulnerable. Quiero enfatizar que este logro no habría sido posible sin la solidaridad y generosidad de todos nuestros colaboradores, quienes nos acompañan año tras año. Somos ya una gran familia, con muchos de ellos presentes desde nuestro primer Torneo en 2008, y esa es la mejor muestra de apoyo que podemos recibir y por la que les estamos muy agradecidos. Este torneo actúa de plataforma para canalizar las aportaciones de los colaboradores y destinarlas íntegramente a la asociación beneficiaria. Buscamos al mismo tiempo visibilizar e impulsar cada proyecto para que estos sean una realidad, por eso, asumimos la completa organización del Torneo, para maximizar el impacto de las colaboraciones, de cada euro aportado. Es una satisfacción además, ver cómo nuevos colaboradores se suman, comprenden el espíritu solidario de este encuentro y deciden repetir en futuras ediciones.

–En esta edición, ¿qué asociación será la beneficiaria?

–Este año queremos respaldar el proyecto «Generacciones», una iniciativa de la Asociación UP2U Project Depende de Ti, liderada por la magistrada Reyes Martel, que se enfoca especialmente en la atención a menores en desamparo, con medidas judiciales, jóvenes ex-tutelados y en riesgo de vulnerabilidad social, priorizando su educación como la herramienta más eficaz para su formación integral. A través de «Generacciones», se forma a los jóvenes para que se especialicen en un oficio, en este caso en el área de la construcción y les permita una búsqueda de empleo más efectiva para poder contar con una oportunidad laboral real. El proyecto además fomenta entre los jóvenes, el trabajo en equipo, la disciplina, la solidaridad, la integración y busca borrar estigmas en la sociedad. Conocemos personalmente el proyecto y creemos que merecen esta oportunidad.

–Al mirar hacia atrás, ¿qué destacaría de los últimos 16 años de este Torneo?

–Todos estos años nos han permitido conocer la valiosa labor de todas las asociaciones que hemos apoyado en cada Torneo. Esto nos ha hecho más conscientes de las diversas realidades y nos ayuda a entender la necesidad de atención que muchos menores y jóvenes requieren. Además, el ambiente deportivo y solidario que se genera en cada ocasión, es realmente cercano y familiar. Como mencioné antes, hemos creado una gran familia con todos los colaboradores que nos acompañan. Y así es como nos sentimos en cada una de las ediciones, «en familia».

