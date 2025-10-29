El ejercicio se receta: El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias apuesta por el modelo sueco para combatir la inactividad y las enfermedades crónicas Una iniciativa conjunta con la ESSSCAN busca formar a profesionales sanitarios en un sistema pionero que integra la actividad física en la atención primaria para mejorar la salud y prevenir enfermedades crónicas

Curso desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre el COFC y la ESSSCAN.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:01

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) y la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) desarrollan con éxito el curso «Prescripción de la actividad física (modelo sueco) – Physical Activity on Prescription (PAP)», una formación pionera en el Archipiélago que fortalece la capacitación sanitaria en la promoción de la salud a través del ejercicio físico.

«Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias estamos impulsando este sistema que cuenta con más de 20 años de experiencia y que ha demostrado mejorar la calidad de vida de la población», destacó la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, Vanesa Eugenio. Añadió, además: «Queremos que los profesionales sanitarios canarios —fisioterapeutas, médicos, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas ocupacionales— se formen en este modelo para aplicarlo en nuestro sistema, que actualmente está en fase piloto. El objetivo es adaptar un enfoque que en Suecia ha reducido la enfermedad y aumentado la longevidad, algo especialmente necesario en Canarias, donde contamos con una población envejecida y altas tasas de obesidad, hipertensión y diabetes».

«Las claves del modelo sueco de prescripción del ejercicio físico son la individualización, el acuerdo con el paciente sobre los objetivos, la comunicación continua y el seguimiento personalizado. Todo el proceso se centra en que el paciente participe activamente en su propio tratamiento, estableciendo metas realistas y sostenibles que se ajusten a sus necesidades y capacidades», señaló Stefan Lundqvist, fisioterapeuta e investigador de la Universidad de Gotemburgo.

Lundqvist indicó también que «se trata de un enfoque multidisciplinar, ya que en Suecia todos los profesionales de la salud —médicos, enfermeras, fisioterapeutas, entre otros— pueden prescribir ejercicio físico. Esto permite llegar a un mayor número de personas y fomentar un estilo de vida más activo. Es un sistema muy bien aceptado por la población sueca, que valora estos abordajes no farmacológicos y activos, y que ha mostrado altos niveles de satisfacción y bienestar»

El curso, desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre el COFC y la ESSSCAN, forma parte de la estrategia del plan de prescripción de la actividad física y permite profundizar en los fundamentos del modelo sueco PAP, considerado el referente europeo en esta materia. Este sistema integra la prescripción de ejercicio físico como parte del tratamiento sanitario, especialmente en Atención Primaria, donde los profesionales de la salud desempeñan un papel clave en la prevención de enfermedades crónicas y en la promoción de estilos de vida activos.

La formación está dirigida principalmente a profesionales del Servicio Canario de la Salud, con especial atención a médicos/as, enfermeras/os y fisioterapeutas, aunque también participaron profesionales de Atención Especializada y personas colegiadas del COFC externas al SCS.

El programa se desarrolla en seis ediciones distribuidas entre las islas de Gran Canaria (29 y 30 de octubre), Lanzarote (31 de octubre), Tenerife (3 y 4 de noviembre) y La Palma (5 de noviembre de 2025). Todas las sesiones con una duración de 5 horas y cuentan con la acreditación de la Comisión Canaria de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Los responsables de impartir la formación son dos figuras de referencia internacional en el desarrollo e implementación del modelo PAP:

Stefan Lundqvist, fisioterapeuta y doctor por la Universidad de Gotemburgo, investigador en atención primaria y miembro del Comité de Medicamentos y Terapéutica de la Región Västra Götaland, además de la Asociación Profesional Sueca de Actividad Física (YFA).

Gerthi M. Persson, fisioterapeuta colegiada y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Lund, con una amplia trayectoria docente y científica en Suecia y Estados Unidos, colaboradora en el proyecto original del programa de Prescripción de Actividad Física en Suecia.

Durante las jornadas, los participantes conocen de primera mano la experiencia sueca en la integración del ejercicio físico dentro del sistema sanitario, así como las estrategias para su adaptación al contexto canario.

Esta iniciativa refuerza el papel del fisioterapeuta y del resto de profesionales sanitarios en la promoción de la salud desde un enfoque multidisciplinar, fomentando el trabajo colaborativo y la integración del ejercicio físico como una herramienta esencial en la atención comunitaria.