El CELP participa en la organización de la salud familiar y comunitaria de Marruecos Las enfermeras canarias Elisabeth Cheneau, Cruci González y Rita Mendoza imparten en Rabat un taller de actualización de competencias profesionales dirigido a formadores de los Institutos Superiores de Enfermería y Técnicas de Salud del Ministerio de Salud marroquí, en el marco de proyecto de cooperación internacional Averroès

La organización de los servicios de salud familiar y comunitaria en Marruecos tiene acento canario. Tres profesionales del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) participaron recientemente en el taller de actualización de las competencias profesionales que la Fundación CSAI, organismo del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, impartió en Rabat en el marco del proyecto de cooperación internacional Averroès. La actividad formativa, dirigida a profesores y coordinadores del Ministerio de Salud del país vecino, fue el colofón a un año de trabajo en el que las enfermeras canarias han estado apoyando y acompañando a sus colegas marroquíes implicadas en la implementación de un modelo propio de salud familiar y comunitaria.

Elisabeth Cheneau, Cruci González y Rita Mendoza compartieron su experiencia como formadoras y especialistas con décadas de trayectoria en el Servicio Canario de la Salud. Ante un total de 26 participantes, representantes de la División de Formación de los Institutos Superiores de Enfermería y Técnicas de Salud ISPITS, de la Dirección de Hospitales y Servicios Ambulatorios (DHSA) y de la Escuela Nacional de Salud Pública de Marruecos, propusieron orientar la formación de las enfermeras especialistas marroquíes hacia un abordaje por competencias, en sintonía con la formación especializada que se lleva a cabo en España.

El enfoque familiar y comunitario de la salud, implantado en la gran mayoría de los países desarrollados, permite brindar cuidados continuos centrados en la persona a lo largo de toda su vida. Es una herramienta poderosa para mejorar el acceso y la calidad de la atención primaria, alcanzar una cobertura sanitaria universal y crear comunidades con mayor salud, equidad y bienestar.

El proyecto Averroès, en el que además de la Fundación CSAI también participan el Ministerio de Salud de Marruecos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ya ha conseguido poner en marcha el modelo de salud familiar y comunitaria, adaptado al contexto sanitario y cultural del país, en diez centros de salud de dos regiones marroquíes. Ahora, en una segunda fase que abarcará hasta el año 2027, se está implementando en otros 35 centros de otras cuatro regiones estratégicas: Gran Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Tánger-Tetuán- Alhucemas y Souss-Massa.

El CELP colabora en este despliegue con actividades de comunicación, sensibilización y capacitación dirigidas tanto a la población en general como específicamente a los profesionales sanitarios marroquíes. Se trata de proporcionar asesoramiento técnico y estratégico para progresar en la consolidación de la salud familiar y comunitaria como piedra angular para el fortalecimiento del sistema de atención primaria de Marruecos.