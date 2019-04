5 claves para hacer una maleta perfecta

La experta, además, ha querido poner en práctica sus conocimientos en la presentación del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross, un vehículo que ofrece hasta 81 combinaciones diferentes de configuración interior. Unas claves perfectas para poner en práctica esta Semana Santa.

Cinco pasos de Vanesa Travieso para organizar tu maleta estas vacaciones

1. Planifica

En la organización de un viaje o de unas vacaciones, una buena planificación es imprescindible. Prepara una lista que sea lo más realista posible con las cosas que crees que vas a necesitar y hazte estas dos preguntas, ¿a dónde voy? y ¿cuántos días?

2. Selecciona la ropa y júntala por categorías

Mi consejo es que pienses en un look para cada día y que además puedas combinarlos. Pon toda la ropa y accesorios encima de tu cama. Haz montones por categorías, pantalones, vestidos y faldas, camisetas y camisas, chaquetas, ropa interior, bañadores y pijama (algo que a menudo olvidamos), zapatos, cargadores, neceser y productos de aseo, etc.

3. Usa bolsas para guardar la ropa

Si vas a irte tres o cuatro días, lleva una maleta pequeña y usa bolsas de tela o bolsas de zapatos para guardar la ropa por conjuntos que hiciste en la lista. La verdad es que yo lo hago siempre que mis hijxs se van de colonias con el cole. En cada bolsa les meto el conjunto del día incluida la ropa interior y les facilita mucho vestirse. Tú puedes hacer lo mismo, es comodísimo y no perderás tiempo ni en buscar ni en pensar. Sin embargo, si te vas más de cuatro días te aconsejo usar las bolsas para guardar alguna categoría como ropa interior, cargadores y cables, accesorios, zapatos etc., y el resto de la ropa doblada.

4. Dobla la ropa y organiza tu maleta

Para optimizar el espacio, empezamos doblando los pantalones por la mitad y los colocamos en el fondo de la maleta, colocamos uno, y el otro del lado contrario para evitar que las cinturas vayan unas encima de otras y ocupen mucho espacio. Después los vestidos y faldas, la idea es que dobles lo menos posible, que estén bien estirados y que aprovechemos el ancho de la maleta para que no se arruguen demasiado. Para las camisetas podemos usar el método KonMari, enrolla todo lo que se pueda enrollar como los fulares o bañadores y aprovecha todos los pequeños espacios. Las camisas y chaquetas arriba para evitar que lleguen muy arrugadas.

Los zapatos siempre en bolsas para que no manchen la ropa.

5. Los tips definitivos para conseguir la maleta inteligente

- Lleva los zapatos que más ocupen puestos.

- No cargues con cosas que no vas usar... los libros de 500 páginas déjalos en casa si no tienes mucho espacio. Los «por si acasos», mejor en casa.

- En el caso de que necesites un paracetamol, seguro que a dónde vas encuentras una farmacia, no te lleves el botiquín. En el caso de que tengas que llevar algún medicamento, guárdalos en una bolsa tipo neceser.

- Usa botes de plástico que puedes comprar en cualquier sitio para el gel, champú y cremas, pero recuerda que también podrás comprarlo dónde estés.

- Lleva una bolsa de tela para la ropa sucia y cuando la guardes intenta doblarla lo menos posible. Lo que yo hago es dejar uno de los espacios para la ropa sucia y zapatos y el resto para la que todavía está limpia.

- Calcetines dentro de los zapatos para optimizar el espacio.