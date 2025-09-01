Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paseantes bajo el sol en un barrio de Madrid. José Ramón Ladra

2.170 personas murieron en agosto por calor, la cifra más alta para este mes desde que hay registros

Este verano ha sido el más cálido de la serie histórica junto al de 2022, según la Aemet

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:21

El verano meteorológico de 2025, que acaba de terminar, ha sido el más caluroso desde que hay registros junto al de 2022, según ha avanzado ... este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Ambos veranos fueron unos 2ºC más cálidos de lo normal, un exceso de temperatura que ha tenido graves efectos en la salud. Así lo certifican las estimaciones de MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Los datos indican que este pasado mes de agosto han muerto 2.170 personas a causa del exceso del calor, la cifra más elevada desde hace diez años, cuando se empezaron a contabilizar este tipo de decesos. Supone un 71% más con relación a agosto de 2024, cuando fallecieron por este motivo 1.271 personas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  2. 2 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  3. 3 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  4. 4 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  5. 5 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  6. 6 La UD cae en la trampa
  7. 7 Más de 90 terremotos de baja magnitud en el Teide sin indicios de erupción
  8. 8 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre
  10. 10 Los alumnos canarios volverán al cole el 9 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 2.170 personas murieron en agosto por calor, la cifra más alta para este mes desde que hay registros

2.170 personas murieron en agosto por calor, la cifra más alta para este mes desde que hay registros