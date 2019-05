134 entidades se quedan sin la ayuda del IRPF para proyectos sociales

De las 182 entidades que concurrieron en Canarias a las subvenciones con cargo a la X solidaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) solo 48 recibirán ayuda para continuar con los proyectos que ya llevaban a cabo o que pretendían emprender tras la resolución el 3 de mayo de la convocatoria de diciembre pasado. No solo ninguna de las asociaciones u ONG que trabajan en la atención especializada a mujeres en el archipiélago ha superado el baremo establecido y no recibirán un céntimo con cargo al 0,7% de los impuestos de los canarios, tampoco recibirán ayuda entidades como Pequeño Valiente, de atención a niños enfermos de cáncer, Amate, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife, que anualmente asiste a 8.000 mujeres con esta enfermedad, la Fundación Óliver Mayor contra la Fibrosis Quística o la asociación Adepsi de atención a la discapacidad, en total 134 entidades.

En el mejor de los casos no podrán seguir pagando a trabajadores sociales o fisioterapeutas, pero algunas entidades se verán abocadas a cerrar sus recursos. Pisos tutelados o centros de atención a la mujer de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva o centros formativos o de atención a mujeres en situación de prostitución como los de las Oblatas, que se han quedado sin las subvenciones. Adepsi también tiene recursos pendiendo de un hilo.

El Gobierno de Canarias culpa al Estado de la situación que se ha creado en las islas, porque, según explicó Reyes Henríquez, directora general de Políticas Sociales e Inmigración, «el criterio, el diseño y las líneas de los programas financiables venían impuestos desde Madrid» y «las entidades sabían que no había opción» a cambios y menos teniendo en cuenta que «hasta noviembre» no estuvo ingresado en la Hacienda Canaria la transferencia del IRPF, dijo. «Se tardó tanto en acordarse el reparto a las comunidades autónomas que luego no dio tiempo de hacer nada», concluyó.

Sin embargo, el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, achacó la situación a la «nefasta» gestión del Ejecutivo, ya que otras comunidades autónomas han habilitado líneas específicas para no dejar sin ayuda a ONG que, por ejemplo, trabajan con víctimas de violencia machista.

Ahora será el Gobierno que se conforme tras las elecciones del día 26 el que, junto con las entidades del tercer sector, «el que tenga que negociar con Madrid unas bases singularizadas para Canarias» de cara a la convocatoria de 2019, decía ayer Henríquez como solución al «problema» que se ha generado, reconocía.

Hasta tanto, ese problema, que no es otro que algunas entidades no podrán seguir con sus proyectos o incluso con recursos abiertos, se va a solucionar «tomando medidas» en función de las alegaciones que presenten las entidades que se han quedado excluidas y, sobre todo, de «la memoria con los servicios esenciales que se pueden dejar de prestar» que Políticas Sociales ha pedido a las asociaciones u ONG que dependían de estas ayudas para continuarlos.

La Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración ya está trabajando con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) para que asuma con cargo a los fondos contra la violencia de género las ayudas a las entidades que están en esta situación y que trabajan con mujeres. El resto «se negociará con las direcciones generales que corresponda», dijo Herníquez, quien, además, indicó que la fórmula que se utilizará será la de «subvención nominada directa a esos proyectos». Algo que, admitió, le tocará también hacer al próximo Gobierno.

Mientras tanto, las entidades que se han quedado fuera de la ayudas con cargo al IRPF ya han solicitado una reunión a, presidente del Gobierno en funciones, Fernando Clavijo, para qué explique «qué ha pasado y cómo va a solucionar la situación que se ha creado», indicaron, al tiempo que criticaron que se ha beneficiado a las grandes organizaciones que han copado las ayudas en casi todas las líneas de programas.

Clavijo achacaba esta lunes a un cambio estatal la eliminación de subvenciones, algo a lo que el candidato socialista a la Presidencia, Ángel Víctor Torres, le replicaba acusándolo de volver a ocultar su «nefasta gestión y la de la consejera Cristina Valido culpando al Estado».

Torres indicó que otras comunidades autónomas con la misma normativa crearon líneas específicas de subvención, por ejemplo, para mujeres, que en Canarias se han quedado fuera al tener que competir con las grandes entidades en los programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad.