Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra Ana Redondo en un acto del 016. Ministerio de Igualdad

El 016 atiende más de 59.000 consultas por violencia de género en lo que va de año

El servicio de atención a víctimas recibió una media de 329 consultas diarias y registró un aumento en las llamadas realizadas por mujeres afectadas directamente

Miguel G. Casallo

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:20

El servicio telefónico de atención a víctimas de violencia contra las mujeres, 016, ha registrado un total de 59.317 consultas entre enero y junio de 2025 a través de las diferentes vías habilitadas. Esta cifra supone una media diaria de 329,3 consultas, según ha informado este jueves el Ministerio de Igualdad.

El 016, operativo desde 2007 y gestionado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recibido desde entonces 1.402.465 llamadas pertinentes. Solo en los seis primeros meses de este año, se atendieron 50.950 llamadas telefónicas. A estas se suman 4.729 consultas a través de WhatsApp, 2.936 chats online y 702 correos electrónicos enviados a la dirección oficial del servicio.

Las propias víctimas representan el 76,3 % de las llamadas realizadas, lo que supone un incremento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, el 18,7 % fueron efectuadas por familiares o personas allegadas, y un 5 % por otras personas o sin identificar.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado sobre el repunte de la violencia de género durante los meses de verano, en los que se concentra el 30 % de las agresiones. «Es fundamental dar la voz de alarma en servicios como el 016 para salvaguardar la seguridad y proteger la vida de las mujeres», ha señalado. Además, ha apelado al compromiso de los entornos más cercanos: «Pongamos el foco y no dejemos pasar ninguna situación en la que se produzca violencia, porque puede derivar en algo peor».

El 016 es un servicio gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día en 53 idiomas. No deja rastro en la factura telefónica y también está adaptado para personas con discapacidad auditiva, del habla y baja visión. Además de orientación general, ofrece asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a cargo de profesionales especializados. También deriva llamadas urgentes al 112 y proporciona información sobre recursos sociales, ayudas económicas y servicios de acogida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  4. 4 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  5. 5 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  6. 6 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  8. 8 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  9. 9 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  10. 10 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El 016 atiende más de 59.000 consultas por violencia de género en lo que va de año

El 016 atiende más de 59.000 consultas por violencia de género en lo que va de año