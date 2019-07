Martín: El acuerdo con Cs no contraviene su programa y no se aleja de su campaña

"He pactado con un partido 20 páginas de desarrollo de gestión, no hay ninguna divergencia y se han respetado las líneas de Ciudadanos", ha señalado Martín quien, en declaraciones a los periodistas, ha agregado sobre el expediente abierto a los consejeros de Ciudadanos que aún no están expulsados y que no hay que adelantar acontecimientos.

En cuanto al papel que desempeñará Sí Podemos en la futura legislatura, Martín ha expresado que han firmado un acuerdo "de respeto" que les ha dejado fuera del equipo de gobierno, aunque estudiarán la manera de incorporarlos a las empresas públicas dependientes de la corporación.

"Eso no significa tener cargos o asignaciones económicas", ha aclarado Pedro Martín, que ha criticado que el presidente actual del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, les haya dejado fuera de esos entes puesto que, a su juicio, todos los partidos deben estar presentes en esas empresas "por una cuestión de transparencia".

Con Sí Podemos han acordado un programa "amplio y complejo", con medidas sociales, medioambientes, igualitarias de estabilidad laboral para el personal del Cabildo y que se podrán poner en práctica".