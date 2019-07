La Lan Party Tenerife bate su récord de asistencia con 61.000 entradas

Lan Party Tenerife Summer 2019 ha batido su récord de visitantes con más de 61.000 entradas durante los siete días que ha durado el evento, algo que supone un importante incremento con respecto a la edición pasada que obtuvo 56.000 visitas, según ha indicado la organización en un comunicado.

Además, 2.000 personas han optado por la opción de acampar en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, sede del evento, para disfrutar de conexión a máxima velocidad.

El vicepresidente y consejero del área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha señalado que “hemos estado 15 años llevando la bandera de la tecnología e incorporando las nuevas tendencias culturales y sociales para dar cobertura a un público que demandaba estos contenidos”.

“Lo que empezó como una pequeña aventura ha terminado por convertir el recinto ferial en uno de los encuentros tecnológicos más importantes del país y un lugar donde la parte formativa y profesional se ha convertido en un referente nacional” ha dicho Medina.

La clausura de Lan Party Tenerife 2019 tuvo lugar el pasado domingo con el tradicional concurso de cosplay, en el que Jota Vamps, caracterizado de Monster Hunter: World, revalidó el título que obtuvo el año anterior.

En el apartado grupal, las vencedoras fueron Chiru, con cosplay de Onmyoji, mientras que el título de mejor confección recayó en manos de Violet High, pareja caracterizada de Persona 5.

El premio a mejor prop accesorio se lo llevó Predator Scar, caracterizado de Alien vs. Predator.

Otra de las finales ha sido la del concurso de K-Pop, un estilo de música coreana que enfrentó a 12 grupos en el escenario principal del recinto ferial, de entre los cuales el grupo grancanario BlackJack se alzaría con el título.

En lo que respecta a los deportes electrónicos, también se ha organizado la final de la ESL Masters de CS:GO, donde el equipo portugués OFFSET Esports se proclamó campeón.

Lan Party Tenerife ha sido parada oficial del Circuito Tormenta y ha acogido la competición Bring your own computer (BYOC) de la que han salido tres equipos clasificados para la fase final de Island of Legends, la competición oficial del League of Legends en Tenerife.