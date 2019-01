Carlos Marín: “El concierto de Il Divo en Adeje será único”

El cuarteto ha publicado siete álbumes de estudio: Il Divo (2004), Ancora (2005), Siempre (2006), The promise (2008), Wicked game (2011), A musical affair (2013) y Amor & pasión (2015); un álbum recopilatorio The greatest hits (2012); un álbum especial de canciones de Navidad The classic Christmas album (2005); y dos álbumes en directo, An Evening with Il Divo: Live in Barcelona (2009), Live in Japan (2014); múltiples ediciones especiales y duetos y colaboraciones. Asimismo, también se ha publicado la videografia Live At Gotham Hall (2004), Encore (2004), Mama (2005), The Yule Log: The Christmas collection (2005), Live At the Greek Theater (2006), At the Coliseum (2008), Live in Barcelona: An evening with Il Divo (2009), Live in London (2011) y Live in Japan (2014).

Il Divo, una palabra italiana que significa artista divino, ha gozado alcanzado proyección a nivel mundial, vendiendo más de 35 millones de copias en discos en todo el mundo y más de 160 Discos de Oro y Discos de Platino en 35 países instaurando una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, logrando un nuevo estilo musical, denominado pop operístico o pópera, dentro del género de crossover clásico. Cuenta con el premio al Artist of the Decade (Artista de la década) en 2011 en los premios Classic Brit Awards y entre otros, el Silver Clef Award de la mano de Nordoff Robbins en 2015.