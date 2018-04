Nuevo nombre sin sesgo de género

Cuando se quiere, la memoria es muy frágil. Y, si no, que se lo pregunten a los que estaban en el Organismo Autónomo de Museos (OAM) y en el Cabildo de Tenerife cuando se decidió bautizar con el nombre de Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH) al centro que albergaría las colecciones de Arqueología y Ciencias Naturales de la isla, además de al Instituto Canario de Bioantropología. Nadie recuerda ni a quién se le ocurrió, ni en qué reunión se tomó la decisión. La actual consejera de Museos, Amaya Conde, tiene además la impresión de que «ni siquiera ha quedado registrado». Sí se sabe que el nombre se eligió en 2007, cuatro años antes de que abriera sus puertas, el 8 de marzo (Día de la Mujer) de 2011.

El sesgo de género que lleva aparejado la apostilla y del Hombre ha sido objeto de quejas históricas pidiendo su sustitución, pero nadie hasta ahora se había atrevido a ponerle el cascabel al gato. La decisión de buscar un nuevo nombre al museo, explica Amaya Conde, no es, como pudiera parecer, «una consecuencia del éxito del último 8M, sino que el debate interno se inició hace años», a partir de que ella llegara al Cabildo y asumiera el área de Museos. Además de por su carácter sexista, explica, el cambio de denominación se planteó desde el departamento de Comunicación y Difusión de Museos «por una cuestión de marketing, porque ni el nombre, ni las siglas, MNH, no solo no tiene ningún enganche sino que, además, nadie, ni los de aquí ni los turistas, lo dice bien».

El nuevo nombre lo elegirán profesionales y empresas de naming a través de una convocatoria pública por el procedimiento de Llamada a proyectos, que se inició el lunes. La comisión técnica que se ha creado en Museos para este fin elegirá a cinco empresas, a las que pedirá sus propuestas. También se ha abierto un buzón de propuestas populares que luego se entregará a las empresas designadas para proponer un renombramiento.