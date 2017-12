Puertos reclama un nuevo aval para el desguace del ‘Telamon’

Según fuentes oficiales, el aval de 50.000 euros registrado por Recuperadora Lanzarote no se ajusta a los procedimientos. Por tal circunstancia, se emplazada a la entidad a que tome las acciones consecuentes para dar cuenta de un aval que pueda ser validad. Mientras este aspecto no se concrete, la Autoridad Portuaria de Las Palmas no podrá otorgar la certificación definitiva para el desmonte del barco.

No hay plazos al respecto, si bien se espera que la tramitación del nuevo aval, necesario para cubrir posibles incidencias durante el desmonte del buque, cobre forma en las primeras fechas de 2018. En caso contrario, la empresa adjudicataria de la explotación, con todos los derechos para vender a terceros la chatarra, quedaría en riesgo de ver caducado el expediente que se ha venido tramitando desde hace más de tres años atrás, según las fuentes.

O lo que es lo mismo, ya se puede dar por seguro que las labores de desguace no serán posibles en el primer trimestre del año próximo, salvo sorpresa.

La empresa autorizada ya tiene en su poder parte del material necesario para actuar, con previsión incluso de habilitar una plataforma con vistas a que sirva para facilitar el movimiento de la maquinaria. La entidad fue la que se encargó a finales de 2016 del desguace del Opalin, barcaza en estado de ruina que durante años ocupó una amplia línea de atraque en el muelle pesquero de Naos.

El Telamon cabe recordar que fue botado en Escocia en 1957, para ser destinado el barco a la carga general, dotado con una eslora de 139,6 metros, una manga de 17,89 metros y un calado de 8,21 metros. Fue objeto el navío de un accidente, sufrido el 31 de octubre de 1981, cuando navegada el buque con 29 tripulantes a bordo, que pudieron ser todos ellos rescatados con vida. Cubría el carguero un traslado de madera desde Costa de Marfil hacia el continente europeo cuando sufrió una vía de agua que obligó al traslado hasta la trasera de Los Mármoles, donde el barco quedó varado, sin causar una marea negra. Allí sigue, en estado de abandono.