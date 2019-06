PP, PSOE, NC y Somos pactan en el Cabildo y Arrecife

El PSOE y el Partido Popular de Lanzarote han llegado a un acuerdo para gobernar juntos el Cabildo de la isla y el Ayuntamiento de su capital, Arrecife, en este último caso con el apoyo de Nueva Canarias-Somos Lanzarote.

El acuerdo garantiza a la ganadora de las elecciones al Cabildo, Dolores Corujo (PSOE), continuar al frente de la corporación una vez que se constituya su nuevo pleno (en los cabildos, el cabeza de lista de la fuerza más votada se convierte automáticamente en presidente) y pone fin a diez años de mandato de Pedro San Ginés, de Coalición Canaria.

En el Ayuntamiento de Arrecife, la alianza PP-PSOE-Nueva Canarias/Somos cierra el paso a la Alcaldía a Coalición Canaria, que fue la fuerza que más concejales consiguió, nueve de 25.

En este caso, el PP aventajó en 15 votos (y un concejal) a la alcaldesa saliente, la socialista Eva de Anta, por lo que no se descarta que en este caso el pacto entre los tres partidos convierta en regidora de Arrecife a la popular Astrid Pérez.

De hecho, en un mensaje publicado en Facebook antes de anunciarse este acuerdo, Eva de Anta confirma que ha presentado a la Junta Electoral su renuncia a su acta de concejal en el nuevo mandato que comienza este sábado, cuando se constituya el Consistorio.

«Pongo fin a una etapa apasionante, dura en ocasiones, que me ha permitido crecer como persona. Es la mejor decisión y la he adoptado con la gente que me acompaña en la lista, la gente que continuará representando al PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife», dice.

Si finalmente el acuerdo hace alcaldesa a la popular Astrid Pérez, los socialistas perderían la alcaldía de la capital de Lanzarote, pero cerrarían el paso a un posible moción de censura a Dolores Corujo en el Cabildo, ya que Coalición Canaria quedaría en la oposición con Podemos, con ocho y dos consejeros respectivamente, frente a los doce del gobierno PSOE-PP.

Los tres partidos han adelantado su acuerdo en un escueto comunicado conjunto, en el que aseguran que explicarán sus detalles esta tarde a las 17.30, en rueda de prensa.

Este es el segundo gran acuerdo al que llegan el PP y el PSOE en estas elecciones. Ayer, domingo, anunciaron que gobernarán juntos la segunda ciudad de Gran Canaria, Telde (102.424 habitantes), donde desplazan a la oposición a la ganadora de los comicios y alcaldesa saliente, Carmen Hernández, de Nueva Canarias.

En este caso, el socialista Alejandro Ramos se rodeará como presidente de la corporación de un gobierno cuatripartito: PSOE, PP, Juntos por Telde y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca).