Pinos que hablan de Timanfaya

La gran erupción de Timanfaya está considerada una de las más importantes de la era moderna no solo por su duración, seis años, sino por la gran cantidad de materiales que expulsó. De la magnitud de la lava que emitieron los volcanes de Timanfaya entre 1730 y 1736 -entre tres y cinco kilómetros cúbicos, según los últimos cálculos- da buena cuenta el paisaje de Lanzarote . Pero, hasta ahora se desconocía que los elementos químicos emitidos a la atmósfera también habían dejado huella, pero no en la isla, sino en los bosques de los Pirineos.

«Para nosotros fue una sorpresa porque no esperábamos encontrar algo así», reconoce Andrea Hevia, investigadora del Cetemas y primera autora del estudio gracias al que se ha logrado revelar el papel de los bosques pirenaicos como fuente de información sobre los cambios biogeoquímicos ambientales a nivel global y que recientemente ha publicado la revista Science of the Total Environment. «Era una señal que se veía más que cualquier otro registro y que nos estaba contando algo», explica la ingeniera de montes al referirse a la erupción de Lanzarote, que asegura que los árboles proporciona «una ventana temporal muy grande», de ahí la enorme importancia de estudiar los ejemplares centenarios en bosques viejos para observar los cambios que han experimentado durante siglos.

En concreto, las cenizas y gases que emitió el Timanfaya hace más de dos siglos produjeron un incremento de hierro en los anillos que quedó reflejado, año tras año, entre 1730 y 1736, modificando hasta 10 veces su presencia en el composición química normal del árbol.