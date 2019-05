Los partidos negociarán en Arrecife, Haría Tías y Yaiza

En los cuatro municipios lanzaroteños sin mayoría absoluta se dieron ayer algunos contactos para plantear posibles acuerdos. No obstante, en general los representantes de los partidos coincidieron en señalar a este diario que habrá que esperar algunos días para ver qué acontece en Arrecife, Haría, Tías y Yaiza.

En la capital los indicios apuntan a que será alcalde el nacionalista Echedey Eugenio. A priori, con presencia en el gobierno liderado por Coalición Canaria (CC) de los concejales del Partido Popular (PP). No obstante, Ástrid Pérez, presidenta de los conservadores, indicó que «ya se verá, pues primero toca reflexionar y analizar los resultados». Y hasta hay quien ayer dejaba entrever que Pérez podría ser alcaldesa de Arrecife por concesión nacionalista en un acuerdo con los conservadores a varias bandas, quedando en este orden incluido el Cabildo.

En Haría, Marciano Acuña, (CC), pese a haber sido el más votado, tiene remotas opciones de tener respaldo de Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y de Plataforma del Municipio de Haría (PMH). Las dos últimas fuerzas, de unirse, tendrían la mayoría garantizada, pero está por ver. Y es así porque sus líderes, Alfredo Villalba y José Torres Stinga, aspiran ambos al bastón de mando. El socialista se basa en que tuvo más votos, indicando que «el PSOE puede recuperar una alcaldía que ya tuvo hace 28 años», añadiendo que «nos esforzaremos en el empeño», negando que tenga que pesar un pacto previo con PMH.

En Yaiza, con recuento aún durante el lunes pendiente de flecos, el alcalde actual, Óscar Noda, de Unidos por Yaiza-Lanzarote Avanza (UPY-LAVA), por poco no logró el domingo mayoría absoluta. Para ser de nuevo regidor en teoría precisará de pacto. Y ayer tarde aclaró al respecto que «estoy abierto a sentarme con todos, no cierro las puertas a nadie», de modo que incluso cabe ver posible un acuerdo con CC y su jefe de filas local, Ángel Domínguez, en la oposición entre 2015 y estos días. También podría bastarle a Noda alcanzar un pacto con Ciudadanos. Y no se puede descartar un gobierno sureño en minoría.

En cuanto a Tías, dado por bueno el entendimiento entre PP y CC, por un lado; y entre PSOE y Podemos, por otro, aquí hay un nombre propio destinado a ser la llave para el acuerdo definitivo. No es otro que Mame Fernández, de LAVA, quien ayer tarde se limitó a señalar que «vamos a esperar que nos llamen los partidos grandes», dejándose así querer por todos, haciendo hincapié en que «queremos que prime nuestro programa para los próximos cuatro años». Eso sí, en igualdad de condiciones, parece más factible que Fernández sea parte de un gobierno progresista.