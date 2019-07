La partida de Festejos corre el riesgo de no llegar a San Ginés

Como se sabe, cuando la partida transferida es inferior, o cuando se trata de partidas transferidas desde el mismo capítulo, no es necesario mayor trámite que un decreto de la Alcaldía. Sin embargo, en este caso y dada la cantidad a transferir que supera el límite estipulado al llegar a los 470.000 euros, el procedimiento a seguir obliga a que se lleve a pleno para su votación y posteriormente la resolución se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, con el correspondiente periodo de alegaciones de 15 días hábiles.

En principio podría parecer que la decisión resolverá el problema, sin embargo los trámites que conlleva este traspaso de dinero de una partida a otra distinta obligan a cumplimentar una serie de requerimientos que pueden hacer que no se tenga el dinero a tiempo.

Aún sin publicar

Hasta el día de ayer la resolución seguía sin publicarse en el Boletín correspondiente, pese a que el acuerdo del pleno se adoptó de forma urgente el pasado lunes.

De este modo el tiempo ya apremia. Suponiendo que el anunció se publique el próximo lunes día 22 y en el supuesto también de que no se produzcan alegaciones, el dinero transferido no estaría disponible hasta el próximo día 13 de agosto, y como se sabe, el 14 de agosto por tradición ya han arrancado las fiestas de San Ginés.

Todo ello teniendo en cuenta que no haya alegaciones, y aun sabiendo que no tiene porqué haberlas. No obstante, los plazos son los que son y con independencia de que la partida esté a tiempo, la preparación de las fiestas llevan aparejado un proceso de contratación bastante complejo, con solicitud de presupuestos y otros trámites. Además las actuaciones se preparan con tiempo suficiente que en este caso se desconoce si lo habrá.