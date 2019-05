Echedey Eugenio: «Lo primero que haremos será abrir la avenida»

— ¿Esperaba una victoria así en Arrecife, con 9 concejales frente a 5 del PSOE y 6 del PP?

— Salimos a la calle a trabajar y hemos estado durante muchos meses con mucha ilusión y al final el trabajo se nota, pero mentiría si dijera que esperaba un resultado como éste.

— ¿Cuáles son las claves del éxito que usted ha cosechado?

— La clave ha sido transmitir a los vecinos de Arrecife un proyecto claro de ciudad. Hacerles llegar que Arrecife necesita de un proyecto serio, sin improvisaciones ni chapuzas. Hemos pateado los barrios, escuchado a las asociaciones de vecinos, y además ha sido un trabajo común, un éxito colectivo con un equipo humano excepcional y con la ayuda de todo el partido y en especial de personas como nuestra presidenta Migdalia Machín, Pedro San Ginés o el parlamentario David de la Hoz.

— ¿Cuáles van a ser sus primeras medidas nada más asumir la alcaldía de la capital insular?

— Antes que nada hay que cerrar un acuerdo de gobierno con otros grupos, después tomar posesión y, como ya hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es abrir la avenida Marítima. Primero, porque lo dice el Plan de Movilidad y, además, porque hay tres acuerdos por mayoría municipal que lo pidieron en su día y que no se han cumplido.

— Esa es una medida muy demandada, pero quizás haya otras de índole social o vecinal más urgentes y perentorias.

— Crear concejalías de barrios y acercar los servicios a todos los vecinos, evitar la centralidad, ha llagado la hora de hacer oficinas municipales en cada barrio.

— ¿Le han sorprendido los resultados del Cabildo?

— En el Cabildo no han sido malos resultados, hemos subido en más de mil votos a pesar de que después de casi tres mandatos los ciudadanos tienden a reducir su apoyo, y pese a la ola nacional del PSOE, pese a ello Pedro San Ginés ha subido en apoyos.

— ¿Teme que un gobierno del PSOE en el Cabildo le impida llevar a cabo proyectos para la capital por falta de colaboración institucional y apoyo?

— El PSOE es un partido sectario que solo colabora con gobiernos de su mismo color político y eso Arrecife no se lo puede permitir en estos momentos.

— ¿Cómo se lleva con la cabeza de lista del PP, Ástrid Pérez, con quien todo el mundo entiende que cerrará un gobierno los próximos cuatro años?

— No es el momento de hablar de pactos. Corresponderá a las organizaciones políticas hablar de ello. Arrecife necesita un cambio de rumbo y eso es lo que ha dicho la ciudadanía y este cambio lo tienen que propiciar todos los partidos, salvo el PSOE, por eso vamos a hablar con todos los que estén preocupados en mejorar la ciudad, independientemente del color político. Todos deben dejar las siglas en la puerta del Ayuntamiento para arreglar los problemas de los ciudadanos.

— ¿Dice usted que hablará con todos los partidos para formar pactos de gobierno?

— Digo que no es el momento de hablar de pactos, y no lo voy a hacer pero sí digo que hablaremos con todos. Arrecife es una ciudad que necesita muchas manos como para no dejar de lado a nadie, al contrario, otra cosa será formar gobierno y ahí si qué veremos con quién se pacta.

— ¿Le han felicitado el resto de formaciones por su victoria?

— Sin duda, todos los partidos me han llamado para darme la enhorabuena. Solamente eché en falta una llamada de alguien del PSOE y de la hasta ahora alcaldesa Eva de Anta.

— ¿Le dará a tiempo a culminar su apuesta por sacar adelante la obra del Islote del Francés?

— Sin duda sería mi deseo despedirme como consejero inaugurando antes este proyecto, que ha sido una de las apuestas del Cabildo este mandato de Pedro San Ginés, así que no descarto inaugurarla antes de irme.