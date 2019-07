Corujo defiende la honestidad de Eugenio

c. de inza / arrecife

La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo Berriel compareció ayer ante el pleno del Cabildo, a petición del grupo de la oposición, Coalición Canaria (CC), para dar explicaciones sobre el nombramiento como consejero delegado de la empresa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), Juan Félix Eugenio, cuya pareja es administradora de la empresa Customer Travel y adeuda a la empresa pública 570.000 euros en concepto de entradas no pagadas, desde la etapa en que el propio Eugenio ejerció como consejero de Hacienda del Cabildo y la mercantil obtuvo crédito en los CACT.

Abrió el debate el portavoz de Coalición Canaria, Samuel Martín, para recordar que el nombramiento de Eugenio se produjo el pasado sábado 20 de julio de forma «urgente» ante la desconfianza que la presidenta dijo le generaba el hasta ahora consejero delegado José Juan Lorenzo, del cual el propio Martín recordó que salvó a la empresa pública de la situación de ruina en que la había dejado el socialista Carlos Espino.

Después señaló que dicho nombramiento de Eugenio al frente del buque insignia de las empresas de la isla es «insostenible, genera desconfianza», «no solo por que la deuda de la empresa Custormer Travel, cuya pareja, «con quien vive bajo el mismo techo es administradora junto a otra persona, sino, porque negoció dos planes de pagos con la empresa pública que ahora pretende dirigir, que se incumplieron generando una deuda más los intereses de 570.000 euros».

Martín explicó que no se duda de la trayectoria personal, ni profesional de Juan Félix Eugenio, sino de su incapacidad para garantizar que su propia pareja pague la deuda pendiente.

Tras hacer un recorrido cronológico de cómo Customer Travel llegó a dejar semejante deuda, llegando incluso a facturar 1,4 millones de euros, gracias al crédito que obtuvo estando en el Gobierno del Cabildo su pareja, Martín señaló que se trata de dinero «robado», pues son entradas de una empresa pública que la empresa de la pareja de Eugenio cobró, y aún no ha devuelto, y recalcó que con estos antecedentes Eugenio está inhabilitado para dirigir los destinos de la empresa pública, al tiempo que acusó a la presidenta de incumplir su promesa de devolver la dignidad y la transparencia al Cabildo y a sus empresas públicas.

apoyo al consejero. Por su parte, la presidenta del Cabildo intervino para recordar que ella sí comparece para explicar asuntos de los CACT, a diferencia del expresidente Pedro San Ginés (CC), que lo eludía diciendo que no eran asuntos del pleno. También dijo que el nombramiento de Eugenio no corresponde al pleno pero que pese a todo ella responde a este asunto.

Entrando en materia, señaló que la deuda de Customer Travel S.L., es de la pareja de Juan Félix Eugenio, como administradora de una sociedad, junto a otra persona, -a la que culpó de la mala situación a la que llegó la empresa-, desligando al consejero delegado de los CACT, por lo tanto, de dicha deuda.

Según Corujo, la sociedad se creó antes de que la administradora fuera pareja de Eugenio, a quien defendió «como negociador de un plan de pagos en calidad de asesor, como lo hace con muchas otras empresas». También dijo que la deuda se está reclamando judicialmente y hay una sentencia y añadió que se hará todo lo posible por conseguir que se pague, aunque precisó que en este asunto Eugenio se abstendrá y será ella como presidenta del Consejo de Administración quien intervenga.

Corujo recordó que Customer Travel entró en disolución el 1 de diciembre de 2015, después del bloqueo al que sometió a la pareja de Eugenio su socio, que impidió la continuidad de la empresa. Acusó a CC de no activar a antes los mecanismos para el pago de la deuda y dejar que creciera hasta la cifra actual, y de no sacar a la luz este asunto hasta ahora, y recalcó que «el papel de Eugenio es inexistente», y «ha sido víctima de un escándalo artificial con tintes machistas», al tratar de sugerir que el propio Eugenio es el tutor de su pareja, vino a señalar. También recordó que hay 2 millones de euros de deuda de otras empresas y (citó el nombre de Tamaragua) sin cobrarse y no ha habido escándalo alguno, señaló, cargando la culpa en la gestión de CC en los últimos diez años.