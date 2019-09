CC insiste con las cuentas de las fiestas de San Ginés

Los consejeros de Coalición Canaria (CC) han presentado una nueva petición al grupo de gobierno del Cabildo sobre los desembolsos asumidos por la primera Corporación para sufragar actos de las fiestas capitalinas de San Ginés.

Dicen los nacionalistas que aún no han podido tener acceso a los expedientes, pese a que ya se han pedido los mismos varias veces. «El grupo de gobierno del Cabildo está obligado a presentar la información requerida en un periodo no superior a cinco días naturales tras la solicitud, pero la Corporación no ha permitido hasta el momento el acceso a la misma tras casi triplicar el plazo que indica la ley y a pesar de haber sido solicitada por el grupo de CC en el Cabildo hasta en dos ocasiones», afirmó al respecto el portavoz de los nacionalistas, Juan Manuel Sosa.

Los documentos comprenden facturas, contratos y expedientes que guardan relación con el polémico convenio firmado entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife para sufragar y ejecutar las fiestas de la capital de Lanzarote, que según los datos aportados por CC en el Consistorio durante el último pleno fueron de 828.000 euros.