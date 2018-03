«Capaces de vivir nuestra vida»

Aunque asegura que el objetivo del libro es ayudar a la inclusión de las personas con síndrome de Down, a Braulio no parece hacerle mucha falta integrarse en la sociedad, ya que toca el timple en la Sociedad de Tao, ha sido pregonero de las fiestas de la Lapa de Caleta de Caballo, sale con sus amigos del colegio Virgen de los Volcanes, hace teatro con su madre en las fiestas y hasta se define como «casi un puntal» de lucha canaria. «En una luchada en Argana tumbé a todos menos uno», explica este popular joven que ha escrito su vida en el cómic didáctico Así es Braulio de 16 páginas, con ilustraciones de Guillermo Sosa, patrocinado por todos los ayuntamientos de la isla y que se distribuirá en los colegios.

Su intención es «contestar a las preguntas que me hacen los niños», entre ellas algunas indiscretas sobre su situación sentimental, que él ya aclara que es la soltería. «No quiero novia, me centro en mi madre y mi familia», sentencia. Huérfano de padre y habiendo también perdido a su hermana, Braulio cuenta que eligió para editar el cómic a las asociaciones AFOL, por la cercanía con su padre, y Creciendo Yaiza,«por el placer de contribuir con una asociación que se ocupa de la discapacidad». El joven asegura no haber sentido jamás discriminación ni en la escuela unitaria de Tao, ni en el IES de Tinajo, donde cursó hasta segundo de secundaria aprobando todas las materias, incluyendo las temidas matemáticas.

Define a las personas con síndrome de Down como «capaces de hacer cosas, disfrutar, vivir nuestra propia vida, conocer nuestros sentimientos y, lo más importante, expresar lo que sentimos, para, así», explica, «poder llegar a ser chicos y chicas de bien y tener un futuro maravilloso».

Braulio es muy sociable y querido y, además, cuenta con un montón de conocimientos prácticos como quiromasaje, shiatsu, mecanografía y cocina. «Se me da bien hacer tortilla y los champiñones rebozados», dice. A todas estas habilidades añade ahora el libro sobre su experiencia vital, al que, de momento, está «dedicado por completo». Así es Braulio.