Braulio, un superhéroe de la integración

Lourdes bermejo / arrecife

El joven Braulio Betancort, con síndrome de Down, está llevando a cabo una auténtica revolución por la integración no solo de personas con algún tipo de discapacidad, sino en el más amplio sentido de la palabra. El cómic Así es Braulio, ideado por él mismo y basado en sus experiencias diarias, ya se ha distribuido en las islas y su recaudación se destinará íntegramente a las ONG lanzaroteñas AFOL y Creciendo Yaiza. Pero, además, la historia será el eje temático de una situación de aprendizaje (antigua unidad didáctica) en colegios de primaria. La ilusión de Braulio es contagiosa, como demuestra la cantidad de profesionales de ámbitos muy diversos que se han volcado con su proyecto. La agenda del gestor cultural Tomás Pérez-Esaú, permitió articular una cadena de favores en la que participaron desde la maestra del CEIP Tahíche Elena Azofra, hasta el diseñador Manuel Encinoso, que creó la marioneta Lito, una réplica de Braulio que éste usará en sus intervenciones en los colegios y que ha bautizado él mismo «por Braulito», subraya. Esaú destaca la labor de Braulio «siempre enfocado en su mensaje de inclusión, antibullying y de importancia del mundo interior que tienen todos los niños», explica.

Por su parte, el joven ilustrador Guillermo Sosa se ha encargado de dibujar el cómic, con una estética mucho más amable que la que caracteriza a su estilo. «Me encantó conocer a Braulio en mi primer trabajo profesional. Usé la cromática pastel y ni siquiera puse color a la piel», explica. Guillermo destaca la naturalidad de Braulio ante lo que en esta sociedad puede ser tabú. «Él te enseña a no tener miedo, ese es su talento», dice. Ese mismo entusiasmo siente Manuel Encinoso, grancanario que solo puso como condición para crear a Lito poder entregárselo personalmente. «Quería ver su reacción y fue maravillosa, de felicidad y emoción. Lo ve todo con el corazón», dice el diseñador, que tiene un hijo con una discapacidad. La marioneta está revestida de terciopelo, porque «quería darle un tacto suave a los niños». Aunque esta actividad con marioneta comenzará el próximo curso, Braulio ya es conocido en algunos colegios de Lanzarote donde ha llevado sus charlas. La maestra Elena Azofra, del colegio de Tahíche (Teguise) supervisará el próximo curso la situación de aprendizaje para todos los alumnos de 3ª de primaria, «también los del aula Enclave» (con necesidades especiales). «Los niños sienten mucha curiosidad, pero interiorizan la información y no tienen prejuicios», aduce. «Me preguntan si tengo novia, si trabajo, cómo me iba en el cole», explica Braulio, que ideó el cómic «para contestar a todos» y planea ahora publicar un fotolibro autobiográfico. Las ONG con las que colabora aplauden la iniciativa. «Los niños con cáncer también son a veces estigmatizados por sus compañeros y este testimonio ayuda a comprender», apunta la presidenta de AFOL, Carmen Arrocha, mientras que Ligia Molnar, de Creciendo Yaiza, destaca que Braulio «habla en primera persona, que es la mejor de las pedagogías».