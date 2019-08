Velada de ritmo y color con Audi Golf Night by Mahou & Lopesan

canarias7 / Maspalomas

Más de 1.000 personas volvieron un año más a disfrutar de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan, que volvió anoche a sorprender en Maspalomas con una edición con muchos retos, entre ellos, superar las expectativas alcanzadas en años anteriores.

Maspalomas Golf volvió a cambiar su escenario de césped verde y cielo azul, por una noche llena de estrellas y color, mucho color, donde el mundo ecuestre, los pañuelos de seda y los tonos naranja y fucsia se adueñaron de este espectacular entorno.

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan aúna en un espacio único el deporte, el ocio y la mejor gastronomía. Los cerca de 120 jugadores de golf disfrutaron un año más de su deporte favorito en una noche perfecta en 6 hoyos repartidos por el campo, ambientados con luces y música. La exquisita cena del Market Gastronómico a cargo de los mejores restaurantes de Gran Canaria y el animado concierto del grupo canario Efecto Pasillo sorprendieron a todos los asistentes, que disfrutaron de una fiesta irrepetible.

El Market Gastronómico estuvo acompañado de un perfecto maridaje de cervezas Mahou, donde estuvieron presentes: Gastro Bar by Gourmet Experience, Cuerno Cabra by Gourmet Experience, Summum del Reina Isabel, Vinos Osborne, Tropicalsoul Healthy Point, Arena - Santa Mónica Suites Hotel, 928 Aroma Atlántico, Sidecar, LaBoh. A Creative lab by Bohemia Suites, Vintia Catering, El Santo, Plaza Mayor, La Pepa de Triana, La Bodeguita de la Pepa, Mesa Socorro Tres Delirium, Julián Martín, La Bahía del Pajar, Vai Piano, El Pote, El Churrasco , Mr.Kale 2.0, Gallo Negro, La Aquarela, Café del Mar Meloneras, Terraza Elder, El Caserón del Cortijo, Catering La Vaquita, Ají, Limón y Canela, Burguer by Gorbea, KM 0., La Taquería, Italian Food, Bienmesabe Ciudad del Mar, La Patineta, 200 Gramos, Edison, Pingüino Soul, Parrilla, D’Vainilla, Café Regina by Gourmet Experience y 5 Jotas.

María Ley, gerente de Maspalomas Golf y líder en la organización de este espectacular evento, agradeció la asistencia al público de esta undécima edición, que un año más ha vuelto a superarse gracias al incansable trabajo de su equipo y a la participación de los patrocinadores que año tras año dan lo mejor de sí para que esta noche sea perfecta e inolvidable.

El espectacular hoyo Audi, como viene siendo tradición, dio la bienvenida a cientos de personas que se acercaron para fotografiarse en este exclusivo espacio, donde además recogieron sus pulseras Audi. El gran protagonista: el nuevo Audi e-tron, el primer SUV 100% eléctrico de Audi con más de 400 kilómetros de autonomía.

Jordi Cruz fue el chef invitado por parte de Mahou en esta edición. Reconocido en todo el ámbito nacional por su labor como jurado del programa televisivo Masterche’, Jordi Cruz hizo un recorrido por el Market Gastronómico en el que estaban presentes unos 40 restaurantes de reconocido prestigio de la isla ofreciendo sus mejores propuestas culinarias para los asistentes al evento. Con su presencia, Mahou refuerza un año más su apuesta por la vinculación de reconocidos chefs del panorama nacional y los nuevos talentos gastronómicos de Canarias, resaltando la calidad gastronómica que tienen nuestras islas.