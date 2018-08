Una librería histórica de Vegueta

Cuando se trata de antigüedades, hasta el objeto más insignificante puede esconder una historia interesante. Miren si no, el bodegón que acompaña este artículo. Observen esa cajita de cartón de color borgoña rotulada en plateado con los datos de una librería. Probablemente sirvió para guardar tarjetas de visita, puesto que la “Gran Canaria”, como bien indica la leyenda, además era imprenta y papelería. Salta a la vista la preciosa filigrana modernista que aparece entre líneas. Es posible que algún lector ya esté recorriendo mentalmente la calle Obispo Codina, en Vegueta, y haya llegado a la conclusión de que allí no hay ninguna librería ni nada que se le parezca. Está usted en lo cierto. Pero las hubo, porque además de la que hoy nos ocupa, existió una llamada Moderna (1925-1931), y otra cuyo nombre era Hispania (1931-1977) en el local donde hay hoy una conocida cervecería. Pero no nos confundamos de estantes y descubramos la historia que hay detrás de este objeto en apariencia insignificante.