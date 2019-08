Torres: «El fuego de la cumbre, en vías de estabilización, puede que se controle este miércoles»

Durante la pasada noche se registraron pequeñas reactivaciones en el interior de área quemada, en zona de El Rincón y proximidades del Parque de Otoño, que fueron sofocadas. El resto del perímetro no presentó nuevos problemas, por lo que no fue necesario realizar nuevas evacuaciones.

Incendio de Cazadores

Buenas noticias en la cumbre

Sigue el mismo operativo por la amenaza de la ola de calor

«Siguen trabajando los 14 medios aéreos y los terrestres. Todos los vecinos desalojados han podido regresar a sus casas, lo que supone una magnifica noticia. El consorcio de emergencia está haciendo un balance de las casas afectadas, que son unas pocas, pero no tenemos cifras exactas. Aún hay dos carreteras que están cortadas, pero en las próximas horas podrán abrir. Eso no significa que se haga un llamamiento al piroturismo, porque aún no está estabilizado ni controlado. Por lo que pedimos a la población que no suba a la cumbre si no se vive allí. Tampoco hemos autorizado a los touroperadores para que se acceda a la zona con turistas. Además, las fiestas de Artenara se han suspendido por precaución y se celebrarán más adelante», señaló el presidente de Canarias.