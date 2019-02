Urbanismo solo puede retirar ya 12 de las 112 vallas en la autovía GC-1

El plan para la retirada de las vallas publicitarias que se encuentran a uno y otro lado de la GC-1 a su paso por Telde va lento. De las 112 que fueron censadas por los técnicos municipales de Urbanismo, solo 12 pueden por ahora desmantelarse con carácter inmediato. En todo caso, esa tarea tendrá que asumirla el Ayuntamiento. Las empresas que las gestionan no han recurrido el decreto municipal en el que se les instaba a quitar las estructuras, pero tampoco se han ofrecido a retirarlas por su cuenta.

Dado el elevado número de vallas que hay en la parte de la GC-1 que pasa por Telde, y teniendo en cuenta también la falta de personal que sufre Urbanismo, este departamento que coordina la edil Gloria Cabrera ha optado por afrontar la retirada de esos 112 soportes publicitarios por fases. En una primera remitieron órdenes de retirada para 39 de esos elementos. De los 39, los titulares o los que gestionan 27 de ellos presentaron recurso en vía administrativa, lo que dilatará los plazos del procedimiento. Ahora mismo Urbanismo trabaja en la contestación y desestimación de esos recursos.

Así las cosas, de las 39 expedientadas, solo 12 están listas para que el Ayuntamiento pueda proceder a la ejecución subsidiaria de su desmontaje. Es decir, dado que las empresas que las usan no colaboran, será la institución municipal la que asumirá la operación. Eso sí, luego reclamará el pago de los gastos a los afectados. Les pasará la factura.

Para ese fin, para afrontar estos costes, el Cabildo aprobó ya en 2017 destinarle una subvención a Telde de 93.000 euros, que como no se ejecutó ni ese año ni durante 2018, se ha venido prorrogando. El dinero está, pero desde el Ayuntamiento aclaran que no empezarán a retirar vallas hasta que no dispongan de un número mayor de soportes listos para quitar. Y es que el consistorio no anda sobrado de recursos municipales y en la implementación de esta tarea tienen que coordinarse las áreas de Urbanismo y las de Vías y Obras o Servicios. La primera asume la tramitación de los expedientes, mientras que la segunda, la ejecución física de los trabajos. Por cierto, la actuación municipal va dirigida a las estructuras en sí, no contra la actividad publicitaria.