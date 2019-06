NC ofrece una alcaldía ‘time-sharing’ a CC

Sorpresa en Telde. A 24 horas de que tome posesión el nuevo gobierno local ya no está tan claro quién asumirá el poder. No al menos hasta anoche. Aunque es cierto que para hoy hay convocada una rueda de prensa para la firma del pacto cuatripartito contra NC entre PSOE, Juntos por Telde, Ciuca y PP, sellado hace semana y media, los nacionalistas del partido de la alcaldesa en funciones, Carmen Hernández, han lanzado un órdago a última hora que la noche de este jueves amenazaba seriamente esa alianza a cuatro bandas. NC, que fue el partido más votado en las elecciones, contraatacó con una oferta tentadora para CC: una alcaldía time sharing. Los dos primeros años presidiría el Ayuntamiento el cabeza de lista de Juntos por Telde, Héctor Suárez, y los dos restantes le cogería el testigo la líder de NC, Carmen Hernández. Hasta la medianoche aún no se había despejado la incógnita, si CC aceptaba o no. Los teléfonos por la tarde echaban humo. Y las reuniones se sucedieron una tras otra. A todos los niveles. Entre los dos sumarían 12 votos. NC tiene 8 y Juntos, 4. Los dos que faltan los aportará Más por Telde, que ya acordó días atrás levantarle el veto a NC.

CC en Telde siempre ha apostado por el cuatripartito que, en principio, si nada cambia, hará alcalde al socialista Alejandro Ramos, pero también es verdad que el rompecabezas de los pactos a nivel regional e insular puede hacer que al final la cúpula de la formación nacionalista entienda que la alianza que interesa es otra. Y dado que en CC, como en todas las formaciones, la jerarquía se impone, Suárez ha de contar con el visto bueno de la dirección, como ya días atrás le pasara al propio Ramos, que también tuvo que esperar por el plácet insular. No en vano, el anuncio del principio de acuerdo con los otros tres partidos para desbancar a NC se retrasó al menos cuatro veces.

La pelota está en el tejado de CC, que podría beneficiarse de una NC herida y deseosa de dar una respuesta contundente frente a lo que considera que ha sido una agresión en toda regla del PSOE en los gobiernos que ha negociado en varios municipios grancanarios. Donde ha podido, los ha dejado fuera.

Pero también es verdad que, pese a esta efervescencia negociadora de la noche de este jueves, el único pacto que está anunciado es el del PSOE, Juntos, Ciuca y PP. La firma será hoy viernes a las 11.00, en Los Llanos, en el antiguo Molino del Conde. Antes de esa hora se despejará la duda de si CC al final acepta o no.