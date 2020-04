La última esperanza del ratonero inglés

Su ojo clínico, con el que ya ha avistado este tipo de canes en barrios como Lomo Magullo, la Higuera Canaria o el propio casco de la ciudad, dio por casualidad con un ejemplar en Milanuncios, y no dudó en contactar con la teldense que vendía cachorros de lo que a todas luces parecían pequeños ratoneros ingleses. Finalmente, las crías no tenían la pureza esperada, pero sí Kira, su madre. «Vino verlos a mi finca de Lomo Bristol y les sacó fotos. Me preguntó si era consciente de lo que tenía y le dije que no», relata Jessica Vázquez, su dueña.

En busca de más ejemplares para seguir el ejemplo de Kira

Kira, el ratonero inglés de Jessica Vázquez, ya ha tenido una primera camada tras cruzarse con un ejemplar de esta raza que encontró Manolo López en Cruce de Sardina. Nacieron seis crías y sobrevivieron cinco, y fue el primer brote de esperanza para una iniciativa cuyo desarrollo está planeado a largo plazo. La dueña de esta perrita, que se ha convertido en el punto de partida en la recuperación de una raza de hace dos siglos, la encontró por el ofrecimiento espontáneo de un hombre mayor en sus terrenos de Valleseco. «Me gustó desde el primer momento que la vi y el señor me dijo que si me la quería quedar que me la llavase», rememora Vázquez. De eso hace ya cinco años, y desde entonces Kira es su ojito derecho. «No se separa de mi, es el mejor animal que he tenido en mi vida», asegura la teldense. Jessica, sumándose al objetivo de Manolo, ha abierto un perfil en Facebook a través del cual pretende encontrar más perros de esta raza y continuar cruzándolos para aumentar el número de ejemplares que mantengan la pureza de una raza que, actualmente, aparece catalogada de manera incorrecta como bodeguero andaluz.