$!La Herradura, un ejemplo de teleducación

«Sin su voluntad y convicción esto no hubiera sido posible», repite Ana Ramírez, profesora de lengua castellana y literatura, refiriéndose al afán de Báez de encontrar una pronta solución a un imprevisto sin precedentes. Y se lo agradece. «Ahora nos volvemos a sentir útiles, ya no hay frustración», admite la docente al recuperar la rutina y sentir que sus alumnos no se quedan atrás. Es más, reconoce que la respuesta de los niños cogió por sorpresa al claustro. «Se pusieron las pilas enseguida y con muchas ganas, terminaban las tareas con rapidez e incluso trabajaban sábado y domingo por la noche. Al principio nos vimos algo sobrepasados», relata. Era normal, los jóvenes no estaban de vacaciones, sino encerrados en casa ávidos de quehaceres.