Gerardo bate récord en Taliarte

No habían llegado los mariachis y Gerardo, el niño de la residencia de mayores de Taliarte, ya andaba cantando. Le encanta la música. Por eso a una de sus cuidadoras en el centro de día, Nieves Yánez, a la que Gerardo considera literalmente como su madre, se le ocurrió que para su fiesta de cumpleaños podría sorprenderle con una pareja de mariachis. Cumplió 74 años. Pero no fue un cumpleaños cualquiera. Este miércoles Gerardo batió récord. Su familia, y también Nieves, aseguran que es la persona con síndrome de Down más longeva de España. «El que tenía 78 años ya falleció, así que es el que tiene más edad en España, y del mundo no se sabe», explica.

«Es un torbellino», así lo describe Nieves. Sin ir más lejos, no dudó en arrancarse con el Sombras del Nublo. Ya se lo cantó hace dos años al mismísimo alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, cuando parte de la corporación local se enteró de la visita de Gerardo y decidieron hacerle un reconocimiento. Nieves se empeñó en llevárselo a Tenerife (era la primera vez en su vida que salía de Gran Canaria) para que cumpliera uno de sus sueños, que era visitar al Cristo de La Laguna. «Es muy religioso, pero solo es devoto de ese Cristo y de la Virgen del Pino». Y le encanta Teror.

Acertó Nieves este miércoles. La sorpresa fue un éxito. Gerardo Alonso Estupiñán, que es como se llama, no pudo evitar emocionarse. Y con él, sus compañeros de mesa, otros usuarios del centro de día, y las trabajadoras de Taliarte. Todos con lágrimas en los ojos. «Es que se lleva muy bien con todo el mundo», contaba su sobrina Ana Alonso, que es también su tutora. Gerardo residió con sus padres en Tomás Morales, en la capital, pero hace más de 40 años que se vino con los padres de Ana a Telde. Fallecidos estos, Ana cogió el testigo. Gerardo vive en su casa, en Jinámar, junto a su marido y a su hija, y desde hace 5 años pasa las mañanas en el centro de día de Taliarte. «Al principio se sentía raro, pero ahora cuando lo traen a casa por la tarde no quiere bajarse de la guagua». En Taliarte está de 08.00 a 16.00. Y los fines de semana se lo llevan a su hogar Nieves y su marido. «En casa tiene una habitación específica para él», asegura Nieves.

Pese a sus años, Gerardo lleva una vida normal. «Camina agarradito, pero camina». Solo usa silla de ruedas para los trayectos largos. «Y si le dejas, come solo, aunque preferimos ayudarle», apunta Ana, que costeó la fiesta sorpresa convencida de que le gustaría. «Es que su vida es la música». Toca incluso el acordeón, el timple y la armónica. No ve bien, pero la música le ayuda a vivir. Pues que no deje de sonar.