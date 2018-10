Fundidas a negro por puro vandalismo

Era cuestión de tiempo. Se habían librado hasta ahora, pero las siete salas de cine de Arnao han sucumbido al vandalismo y a la desidia, y hoy ya son carne de mercado negro y de trapicheos. El edificio comercial del multicines estaba y está destrozado, pero las salas, ubicadas en el sótano, se hallaban a salvo. Ya no. Los amigos de lo ajeno han asaltado sus dobles puertas de acceso y han procedido a desmantelarlas poco a poco. Donde antes hubo magia, la magia del cine, hoy solo hay destrucción, decadencia y miseria, la de una ciudad que no termina de despertar de una pesadilla y que ve caer por este pozo de abandono parte de sus sueños de futuro.

La zona cero de Los Llanos de San Gregorio ya se está tragando lo único que quedaba en pie de aquel ansiado proyecto de hacer de este trozo de Arnao un pulmón cultural de Gran Canaria. El palacio-teatro con la mayor caja escénica de Canarias y con capacidad para 1.600 espectadores lleva años convertido en un gran palomar y en refugio de okupas y jóvenes por mal camino. El aparcamiento para 1.000 plazas de coches ha pasado a ser un esqueleto de hierros y bloque que solo acumula basura y excrementos de animales y personas. La plaza central hace años que sirve a la ciudad como garaje improvisado. Y el edificio del multicines, el único de aquel castillo de naipes que llegó a terminarse y a abrir, ha sido reutilizado como un gigantesco saco de boxeo para vándalos, un campo de pruebas impune para sus desvaríos. El caso es que, no se sabe muy bien por qué, habían respetado las salas de cine. Ya no. Las pantallas están hechas jirones. Y no queda ni una sola butaca.