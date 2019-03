El pleno aprueba estudiar bajar los impuestos tras pagar la deuda

El pleno sirvió este viernes para una de las funciones que se le presumen. Pasa pocas veces, pero esta vez sí dio lugar a un debate que acabó siendo productivo. Tras una bronca entre varios grupos surgió una propuesta alternativa que se selló con un acuerdo unánime. Eso sí, a la moción que presentó el PP para bonificar el IBI a las familias numerosas se le dio la vuelta como un calcetín. ¿El resultado? Un compromiso de todos los grupos de estudiar una revisión a la baja de todos los impuestos y de aplicar exenciones y bonificaciones una vez se pague toda la deuda y se cancele el plan de ajuste aprobado en 2013 y que ahora lo impide. No en vano, fue clave en el giro que se le dio a la moción un informe de la interventora que advertía de que mientras ese plan esté en vigor no es posible esa bonificación que pedía el PP.

La edil popular, Sonsoles Martín, empezó fuerte. Tras informar de que Telde es el municipio de Canarias con mayor proporción de familias numerosas (902 del tipo general -más de tres niños- y 178 del especial), reprochó a la alcaldesa que «por primera vez en la historia» pidiese un informe a la interventora para una moción plenaria. Pero Carmen Hernández le respondió que su propuesta afecta a la estructura de los ingresos del Ayuntamiento y que con la nueva legislación nacional y el plan de ajuste en vigor una iniciativa así requiere del visto bueno de intervención. Es más, le dejó claro que si se aprobaba tal cual, «será un brindis al sol» porque la ordenanza no se podrá tocar «y se habrá engañado a los ciudadanos». En la refriega llegó a intervenir el edil no adscrito José Hernández, que reprochó a Martín la táctica del PP de ganar titulares a sabiendas de que sus propuestas no tienen encaje, y acusó a su partido de «importarle un comino la rebaja del IBI» y otras demandas que ha hecho. Martín le pidió respeto y le dejó claro que no le consentiría que dijese lo que le importaba o no al PP.

En medio del tiroteo dialéctico, Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, propuso que el acuerdo fuese otro: que una vez se cancele el plan de ajuste, el pleno se comprometa a estudiar bajar todos los impuestos. El PP se lo aceptó, porque, no en vano, anunció una revolución fiscal (a la baja) si gobierna («alerta», ironizó Celeste López, de NC, tras recordar que fue el PP el que subió los impuestos en 2012), la alcaldesa pidió un receso y volvieron con un texto pactado que hizo levantar las manos de todos.

De 1.600 calles, solo 60 con nombres de mujer

La sesión plenaria de marzo empezó con un manifiesto-petición de alumnos de primaria del colegio San Juan, en el casco, respecto a la necesidad de corregir la desigualdad que impera en el callejero de la ciudad. Lucía Ojeda y Daniel Cubas intervinieron para advertir de que en un trabajo de clase habían detectado que de las 1.600 calles que hay en Telde, solo 60 llevan nombres de mujeres (apenas un 3%). Así las cosas, instaron a ir corrigiendo esa desigualdad. También en el pleno de este viernes se aprobaron facturas por servicios con contrato vencido por valor de 217.393 euros. El gobierno votó a favor, PP y Ciuca en contra y el resto se abstuvo.