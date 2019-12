El Papá Noel más sostenible volverá a impregnar de magia Los Llanos

Hasta que no hace su aparición por las calles de la ciudad, la Navidad no termina de sentirse por completo en Telde. Así que, para no eternizar más la espera, sobre todo la de los más impacientes: los niños, el verdadero Papá Noel volverá a ser fiel a su cita y adelantará varios días su llegada a la ciudad. Por ello, el próximo viernes Santa Claus hará acto de presencia junto a su mujer para inundar Los Llanos de la magia de estas fiestas. La Avenida de la Constitución será su primera parada, recorrerán la zona y se dirigirán hasta la Plaza de San Gregorio donde, por fin, recogerán las cartas con los deseos de todos los niños que quieran acercarse hasta ellos.

Durante el trayecto, Papá y Mamá Noel irán acompañados de personajes navideños, como elfos y duendes, que amenizarán, junto con la Escuela Municipal de Cultura y la asociación juvenil Mayatingo, el paseo de Santa entre los más pequeños. Además, se han organizado una serie de talleres sostenibles que comenzarán a las 17.30 y se prolongarán hasta las 22.30 horas. Asimismo, este año, a partir de las 15.00 horas, se repartirán números (hasta un máximo de seis tickets por persona) con el fin de evitar que los más pequeños hagan largas colas hasta poder ver a Santa.

«La visita de Papá y Mamá Noel a nuestro municipio se ha convertido en un evento muy especial. Estamos encantados de que Santa vuelva a Telde porque su visita se transforma en un derroche de ilusión por parte de todos los niños que disfrutarán de un día inolvidable», comentó Héctor Suárez, alcalde de la ciudad, durante la presentación del evento. «Agradezco a todas las empresas colaboradoras y al personal de la concejalía de Desarrollo Local su implicación y trabajo en este evento, sobre todo porque se ha tenido en cuenta los compromisos que tenemos con el planeta y el medioambiente para hacer de esta Navidad una Navidad sostenible. Nosotros aportamos nuestro granito de arena con el desarrollo de los iniciativas eco», amplió. Se refiere a unas actividades sostenibles que incluirán los talleres Vivir sin plástico, Decoración de bolas de Navidad, Residuos navideños, Semillas Ecoplanten y Empaquetado navideño.

Este esperado acto, uno de los más importantes del calendario teldense, cuenta con una subvención de 18.000 euros financiada al 100% por el Cabildo. Además, en el evento participan empresas como Coca Cola, Leroy Merlyn, Spar Gran Canaria, Taller Racing y Provital, además de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio. «Cada año son más personas las que se acercan hasta Los Llanos para empaparse de la magia de Papá Noel. Agradezco la ayuda de todas las entidades implicadas, ya que este tipo de eventos dinamizan la ZCA de San Gregorio, y también a las áreas de Cultura, Seguridad y Festejos por el apoyo que nos prestan», indicó Lidia Mejías, edil de Desarrollo Local.