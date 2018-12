El Mercado abre y se llena de clientes

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, que giró una visita a las instalaciones a media mañana junto a la alcaldesa, Carmen Hernández, a varios ediles del gobierno y de la oposición y de Juan Fernando Pérez, presidente de la cooperativa, apuntó incluso, medio en broma, medio en serio, que ayer escuchó decirles que «ahora no se quieren marchar de aquí». Por lo pronto, los clientes no les han fallado. La afluencia de ayer, desde primera hora de la mañana, compensa en parte el sacrificio que se han visto obligados a hacer para soportar mes y medio cerrados sin morir en el intento.

Pero ayer de lo que menos se acordaron, comerciantes y clientes, fue del otro edificio. La sensación era de satisfacción y alegría. Primero, porque por fin abrieron pese a que los hubo que nunca creyeron en ver luz al final del túnel. Y segundo, porque les gusta cómo ha quedado el nuevo mercado. Unos y otros coincidieron en los calificativos: diáfano, accesible (está en una sola planta, no en dos, como en el edificio), luminoso...

La lástima es que ayer no fue un día de fiesta para todos, pese a la buena música con que amenizó parte de la mañana el grupo folclórico El Gran Faycán, del centro de mayores de Telde. No lo fue para las pescaderías. Solo Mercamar pudo habilitar al menos la parte de congelado. Le faltó la sección de fresco. Estará en una semana. Tampoco les fue posible abrir a las pescaderías Melenara y Llovell, aunque esta última lo probable es que esté operativa hoy. La carnicería Bellacumbre deja todo para después de Reyes. Aunque se mudaron 27, no todos estaban abiertos. Faltaron cinco.

Frente a las críticas de la oposición, Morales subrayó que la respuesta de la institución municipal ante el cierre del Mercado fue ágil y recordó que el Cabildo ha otorgado una ayuda de 20.000 euros para colocar una lona protectora frente al viento que se extenderá por el extremo noreste del mercado, detrás de la carnicería Bellacumbre y de la pescadería Mercamar. La alcaldesa confía en poder instalarla la semana que viene o la siguiente.

«Hoy es un día de alegría después de tanto esfuerzo de los puesteros, y también del Ayuntamiento, que ha colaborado de manera intensa», dijo la alcaldesa, que calificó el resultado final de «fantástico». No precisó cuándo comenzarán las obras en el edificio, pero subrayó que se desarrollarán con la tranquilidad de saber que los puesteros están «en un sitio adecuado y que los ciudadanos tendrán este servicio a punto».

Aparte de las lonas, queda también la cartelería homogénea para los puestos, financiada igualmente por el Cabildo, la dotación de una zona de carga y descarga y el acuerdo final para la seguridad del recinto. Los puesteros asumirán el coste de la vigilancia durante parte de la tarde y la noche, con un coste mensual de 4.000 euros, pero confían en que el Ayuntamiento les cubra parte de la tarde con empleados municipales.