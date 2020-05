El futuro centro para personas sin hogar depende del Cabildo

El objetivo de Servicios Sociales de que Telde cuente con su primer centro para personas sin hogar no dependerá, al menos de momento, de la ciudad. Así lo desvela Héctor Suárez, alcalde del municipio, a este medio. Y no porque no se quiere, sino porque el Ayuntamiento no cuenta con recursos suficientes para asumir un proyecto de tal envergadura sin comprometer su servicio a la ciudadanía en medio de la crisis que ha generado la covid-19. «Tenemos que poner en marcha aquellos dispositivos que podamos cumplir. Ya desde el Gobierno de Canarias y el Estado nos han trasladado que las aportaciones a los presupuestos municipales pueden reducirse en un 55 o 60%», advierte.

El primer edil asegura que el propósito de Telde es ofrecer recursos a los sintechos, pero insiste en que necesita la ayuda de los órganos supramunicipales. «Nuestro compromiso es atender a esas personas, pero va a ser muy difícil que lo hagamos con medios propios. Vamos a dar respuesta a esa problemática, pero lo haremos en una mesa coordinada con el Cabildo y el Gobierno», vuelve a incidir. «Podemos poner en la ciudad un espacio a disposición del Cabildo o el Gobierno de Canarias», añade Suárez, matizando hasta donde pueden llegar las competencias de Telde en esta cuestión.

En estos momentos, Las Palmas de Gran Canaria y Telde son los dos únicos municipios de la isla que cuentan con un recurso alojativo para este sector vulnerable. Al poco de decretarse el estado de alarma, el Consistorio habilitó el polideportivo Juan Carlos Hernández, en Jinámar, como medida provisional para que los sintechos pudiesen cumplir con el confinamiento. Sin embargo, cuando la desescalada concluya, esta gente volverá a verse en la calle. «Por eso, entidades como el Cabildo, que tienen cientos de millones en los bancos, deben liderar propuestas y dar cobertura a todo el trabajo que estamos realizando en Servicios Sociales con las personas sin hogar», remarca el alcalde.

Y este es un propósito que Suárez ya ha trasladado al Cabildo. «En mis dos reuniones telemáticas con Antonio Morales he reivindicado que lidere, por espacios comarcales, estos centros para personas sin hogar», amplía. En cualquier caso, con la predisposición de Telde no bastará para que el cuarto municipio más grande Canarias cuente, por fin, con un albergue con el que combatir el sinhogarismo. De momento, solo la ONG Eben Ezer ofrece un techo de manera gratuita a los que no tienen nada. Eso sí, solo los hombres pueden disponer de este recurso.