El Ayuntamiento tarda 10 años en cobrar a la banca la tasa por cajero

El Ayuntamiento de Telde ha tardado 10 años en cobrar a los bancos la tasa por la ocupación del dominio público con los cajeros automáticos que tienen operativos cara la calle. Esta realidad salió a relucir este viernes en el pleno, a colación del debate que dio lugar la moción que presentó la edil no adscrita Esther González, vinculada a Podemos, para instar a que se recaudara esa tasa a la banca en el municipio.

La ordenanza fiscal que regula la imposición de este cobro, la número 25, data de 2008, pero no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2009. En la tarifa IX de esa normativa municipal se especifica que a los cajeros automáticos, anexos o no a establecimientos financieros instalados con frente a la vía pública (es decir, no a los que están dentro de las oficinas), se les grava con una tasa anual de 420 euros. Dado que en Telde hay hoy en día 15 cajeros automáticos de ese tipo, la recaudación anual es de 6.300 euros.

Sin embargo, y pese a que estaba regulada desde 2009, el Ayuntamiento no ha instado a los bancos a pagarla hasta ahora. Es más, tampoco se le aplicó en el mandato 2007-2011, cuando el Ayuntamiento tuvo que aprobar un plan de ajuste que contempló una dura subida de impuestos, incluidos el IBI, el de vehículos o el IAE. Nadie se percató de que los bancos no pagaban. Lo cierto es que el gobierno actual reveló ayer que ultima el trámite para cobrarles a los bancos al menos los últimos cuatro años, que son los que por ley no están prescritos, por lo que percibirá por ese concepto 25.200 euros. Los seis años anteriores se perdieron.

La edil González sostiene en el propio cuerpo de su moción que no acierta a comprender que en todos estos años se les haya perdonado esta tasa, y máxime «cuando la ciudadanía tuvo que hacer frente a una subida de impuestos histórica para pagar una crisis que provocaron los mismos bancos». Y recalca que pese a que en ese plan de ajuste se obliga a actualizar las tasas, «los bancos no solo se libraron de la subida de precios, sino de la obligación de pagar», situación que, recordó, es «impensable para el ciudadano» de a pie, obligado a pagar sí o sí.

La edil de Hacienda, Celeste López, explicó que poco después de tomar posesión, a finales de 2015, solicitó a Valora, el organismo del Cabildo al que Telde le delegó en el mandato anterior la gestión del cobro de tributos y tasas, que le remitiera un informe con lo que se estaba recaudando y por qué conceptos. Y fue entonces, según reveló López, cuando detectaron que no se estaba aplicando la ordenanza 25, por lo que ordenaron poner en marcha el procedimiento para configurar el padrón. No basta, aclaró, con contar cajeros. Exige una burocracia que ha consumido plazos hasta hoy, momento en el que no solo ya está hecho, sino que también está generada su liquidación.

Por eso la concejal de Hacienda no ocultó este viernes cierto malestar con la intencionalidad de Podemos al presentar la moción. Le afeó que la llevase a pleno para instar a afrontar una tarea que ella misma se había encargado de informarles de que estaba muy avanzada. Es más, confesó que ya el PP intentó presentar otra en abril de 2018 y que este partido accedió a retirarla al saber que el trámite estaba en curso.

Lo cierto es que al final la propuesta de la edil vinculada a Podemos salió adelante porque accedió a cambiar parte del acuerdo para que quedara constancia de que el trabajo ya se había hecho. Además, también se pactó modificar el segundo punto. La concejal González planteaba aplicarle una subida similar a la que experimentó el IBI con el plan de ajuste, de un 240%, por lo que proponía que la tasa pasase de 420 euros al año a 1.000. El gobierno le advirtió de que ese aumento podría ser contraproducente porque daría una excusa perfecta a las entidades bancarias para eliminar un servicio que tanto beneficia a los ciudadanos de barrios alejados. Por eso pactaron poner que solo se estudiaría esa subida.