Dos millones más por un parque y una cancha que aún no existen

La sangría sigue abierta. Por más que el Ayuntamiento pague las deudas derivadas de sentencias por expropiaciones, la hemorragia no cesará y la cuenta no se podrá dar por cerrada. Y es que la ciudad estrenará 2019 con una nueva fuga de millones. Tendrá que pagar otros dos millones de euros (es algo más) por un suelo de La Viña donde a día de hoy solo hay hierba seca y restos de lo que fue un invernadero. Más por Telde ha accedido al expediente y ha constatado que «siguen cayendo los golpes», por lo que pone en duda «las palabras de la alcaldesa cuando afirma que toda la deuda por expropiaciones ha sido liquidada». «Eso no se debe decir cuando ni ella ni nadie sabe los casos que pueden seguir apareciendo, en este tipo de expedientes preocupan más los desconocidos que los conocidos», se explicó el concejal y portavoz Juan Francisco Artiles.

El suelo ya lo había dado por pagado el consistorio entre 2010 y 2013, cuando desembolsó 1.050.839 euros, pero los dueños solicitaron la retasación del terreno. Tras los criterios que para esa retasación fijó una sentencia, que resultó firme, adoptada el 15 de julio de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas aprobó en julio de 2018 tasar la parcela en 3.210.000 euros. Así las cosas, Telde tendrá entonces que abonar la diferencia entre lo pagado en su día y el nuevo valor, que se suma a su vez a unos 780.000 euros que iba a pagarles o les pagó ya en concepto de intereses por aquel primer abono. Es decir, entre estos nuevos 2,15 millones y los 780.000 euros, la parcela saldrá por casi 4 millones.

La finca objeto de la discordia, situada entre la calle Cordialidad y la parte este del campo de fútbol de El Calero, está afectada por el Plan General de Ordenación desde 1986. Desde entonces se situó en ella el Sistema General 1-3, que en su totalidad abarca una superficie de 48.700 metros cuadrados. Por la información recabada por Más por Telde, en estos terrenos estaban previstos un parque urbano y una cancha deportiva. 33 años después, ahí no solo no hay nada, sino que solo por una parte de ese suelo baldío, unos 20.000 metros cuadros, el Ayuntamiento pagará, por ahora, en torno a 4 millones de euros. Si no los abona rápido, tendrá que sumarle intereses.

Esa sentencia del TSJC que data de 2016 vino a reconocer la postura de los dueños respecto a que en la fijación de una retasación anterior de esa misma parcela, acordada en junio de 2012, el Jurado se dejó fuera indemnizaciones por construcciones, mejoras y equipos que ese fallo del TSJC valoró en 190.000 euros, cuantía que ahora el Jurado sí ha incorporado en los 3,2 millones.

Por lo que Artiles ha visto en el expediente, el actual gobierno no recurrió la sentencia del TSJC al entender sus abogados que el fallo era irrebatible.