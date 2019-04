Don Quijote cabalga en tres lenguas en el Valle

En un lugar de la Mancha... In un posto a La Mancha... På en plats i La Mancha. La novela universal en tres idiomas, español, italiano y sueco. El hidalgo don Quijote cabalgó este lunes en tres lenguas en el Instituto de Educación Secundaria Valle de los Nueve, que organizó un simulacro de lectura continuada de la obra más conocida de Cervantes para adelantar la fiesta del Día del Libro y, de paso, dar una bienvenida original a las expediciones de los escolares europeos con los que participan en un proyecto Erasmus+ (plus). Estos días acogen a 21 estudiantes y 9 profesores de Italia, Suecia y Rumanía, aunque los de este último país no llegaron a tiempo del Quijote.

La parte española de la lectura del primer capítulo de esta singular obra literaria la leyeron la alcaldesa, Carmen Hernández, la directora del centro, Clara Ramírez Trujillo, y una de las profesoras participantes en el Erasmus, Iliane González Martín. Otro profesor, Iruya González Cabrera, hizo de maestro de ceremonias y coordinó también el resto de las lecturas, en italiano y en sueco. El acto, sencillo pero cargado de simbolismo, tuvo lugar en la biblioteca, de donde partieron al local social del barrio en el que unos y otros compartieron un desayuno canario cortesía del instituto. Después salieron rumbo al Patronato de Turismo de Gran Canaria, donde también estaba previsto que se les diera un recibimiento.

Así arrancó una intensa semana de trabajo que se prolongará hasta este viernes y que se desarrolla en el marco de un proyecto Erasmus plus llamado Young Entrepreneurs-The Future of Europe (Jóvenes Emprendedores-El Futuro de Europa). Busca promover la emprendeduría entre los alumnos de secundaria de la Unión Europea, de ahí que estos días recibirán formación sobre esa materia. De hecho, entre las actividades previstas figura la creación de empresas ficticias y la exposición de sus proyectos de negocio en público. Hoy martes acudirán al centro expertos de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) que les instruirán, entre otras cosas, en marketing mix. Además, está programado que mantengan encuentros con jóvenes emprendedores locales que les contarán de primera mano sus respectivas experiencias. También celebrarán varias sesiones para preparar el power point Remember Gran Canaria.

Pero no todo será trabajar. También tendrán la oportunidad de disfrutar de su estancia en la isla con diversas actividades de ocio, como, por ejemplo, las visitas a las dunas y la playa de Maspalomas y a la fábrica de Ron Arehucas, en Arucas.

Este es el primer año de los dos del proyecto. Ya viajaron a Rumanía y ahora tocaba Canarias.