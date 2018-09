De oficina del club a cloaca

blanca e. oliver / telde

Uno de los peores días fue aquel en el que las aguas fecales nos llegaban a los tobillos. Llevamos dos años así y siempre hemos limpiado la porquería nosotros. Yo he sacado baldes de aguas negras con excrementos, soportando olores nauseabundos y al lado de ratones y cucarachas. En una ocasión, incluso me salieron ronchas en la piel».

El cuarto que cedió el anterior gobierno municipal al Club de Baloncesto Telde en el pabellón deportivo Rita Hernández, en El Hornillo, y que la entidad ha usado como oficina y almacén es un homenaje a la inmundicia.

El suelo, cubierto por una gruesa capa de serrín hinchado a fuerza de absorber aguas fecales. Los enseres, asentados sobre ese lecho de porquería, humedecidos y desvencijados. Las paredes, repletas de humedades negras y cayéndose. Y en una de ellas, dos agujeros que dejan ver el final de una tubería que nadie conectó a la red general.

Carmelo Ortega, presidente del club, vive esta pesadilla con desesperanza. «Cada vez que se celebra un evento importante, se concentran muchas personas que utilizan los baños de la entrada. Entonces, las aguas fecales empiezan a filtrarse por las paredes de la oficina, hasta dejar charcos de porquería y una peste insoportable. Desde el primer día que ocurrió se lo comuniqué al concejal de Deportes, Diego Ojeda, que siempre ha mandado personal, pero no dieron con el problema hasta hace dos meses».

Un defecto de construcción dejó el desagüe de los baños superiores sin conectar a la red principal. Por eso, los desechos caen directamente a la tierra. Si no son demasiados, se filtran en la tierra. Cuando los váteres tienen muchos usuarios, la tubería revienta y la porquería traspasa las paredes e inunda el cuarto.

Desde junio, ese habitáculo está cerrado, igual que los baños de la planta de arriba.

«En ese cuarto no hay quien entre. El olor tira para atrás. Hemos sacado lo imprescindible para comenzar la temporada y atender a los padres. El resto se ha quedado dentro y, cuando el Ayuntamiento arregle el problema, todo irá a la basura».

Adiós a mesas, sillas, roperos, cajas con equipaciones, balones... Sólo se ha salvado un ordenador y una fotocopiadora.

«Estamos haciendo los trámites e informando a los padres en una cafetería y en las canchas. No tenemos un lugar donde trabajar, porque empezamos a habilitar una nueva oficina y Deportes nos ha paralizado el trabajo».

Ortega relata que Ojeda les cedió un espacio para instalarse, en la parte superior del garaje del pabellón.

«Hicimos un informe sobre una estructura con aluminio, que tuvo el visto bueno. Pero nos regalaron pladur y cuadradillos y redactamos otro documento para comunicar el cambio. Lo presentamos en junio y un arquitecto me dijo que ya había dado luz verde al proyecto, así que empezamos la instalación, pero la jefa de servicio de Deportes nos paralizó la obra. Todavía nadie nos ha explicado la razón».

En definitiva, el club tiene dos alternativas: una oficina aún sin hacer o un cuarto inundado de aguas fecales. Difícil elección.

«Trabajamos con más de 300 niños y prestamos un servicio a Telde. Creo que merecemos un poco de respeto y que nos permitan tener oficinas, como se les deja hacer a otros clubes. El concejal siempre ha sido receptivo a nuestras peticiones y nos ha ayudado. Por eso, espero dialogar y que haya una solución rápida».

Voluntad. El edil de Deportes asegura que conoció la causa del problema hace pocas semanas y atendió el caso rápidamente.

«El club nos pidió un espacio en lo alto del garaje, para acondicionarlo con aluminio, cerrarlo y dedicarlo a guardar material y a recibir a los padres. Les dijimos que sí, pero luego ellos fueron a hacer otro tipo de obra que la técnico de la concejalía no visó y mandó paralizar. Estamos dispuestos a estudiar el tema y a permitirles que usen ese espacio, siempre y cuando se ajusten a la normativa. Un técnico municipal les ha dicho cómo hacerlo y mi voluntad de concejal es que ellos tengan el uso».

Afirma que la solución a las inundaciones está contemplada.

«Tenemos previsto un plan de inversión para reparar el parqué del Rita Hernández y mejorar todos los vestuarios. Pero ahora mismo hay vestuarios al uso para la ciudadanía y está garantizado que se puedan asear y que no haya dificultad durante los partidos. En cuanto a la zona afectada, cuando podamos, la haremos. Tenemos un plan de choque de mejora de instalaciones deportivas y lo estamos desarrollando, pero debemos seguir la ruta marcada, sin desviarnos».

Ojeda lanza un mensaje de tranquilidad al club y a los padres. «Ahora que somos conocedores del problema, trataremos de ponerle remedio. Pero esa parte de la instalación no está en uso. No es la sede del club, porque no ha habido cesión. En principio, estuvieron de acuerdo en usarla para guardar material, pero nada más. En todo caso, la predisposición del Gobierno a ayudar es absoluta, pero hay que hacer las cosas bien, para que no haya problemas ni para ellos ni para la institución».