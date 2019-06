«Cuando fui consciente y vi su cara de miedo, me asusté y paré»

José Francisco B. O., el agente de la Policía Nacional acusado de haber intentado asesinar a su expareja en marzo de 2017 en Telde asestándole 50 puñaladas delante del bebé de ambos de once meses, dijo ayer en la primera sesión de juicio que «perdí la cabeza» y que se «arrepentía» de los hechos que habían «destrozado su vida».

El agente, entre sollozos, relató al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial presidido por la magistrada Pilar Parejo cómo atacó a la que fue su novia con un cuchillo de grandes dimensiones después de haber pasado varios meses de continuos problemas y discusiones tras el nacimiento del hijo común y la ruptura de la relación sentimental: «Ella me había denunciado y eso rompió la confianza que había entre ambos», dijo el acusado, mientras que la víctima explicó que lo hizo porque «él me amenazó con que un juez le podría quitar a mi hijo ya que yo no tenía trabajo ni vivienda ni era nada, mientras él era policía», relató.

Esta denuncia no prosperó debido a un «mal asesoramiento por la abogada que me tocó», dijo la denunciante, y esto «complicó la convivencia entre ambos», según el policía, que sostuvo que a raíz de este hecho tuvo que pedir una baja psicológica que le obligó a entregar su arma en el trabajo y medicarse.

Esta situación de tensión «fue a más», según la mujer, y por eso decidió comprarse una grabadora para poder obtener pruebas del «sin vivir que en ese momento estaba padeciendo y que al principio no pensé que era real y por eso quería que me creyeran», manifestó.

La víctima volvió a vivir con el hijo de ambos en la casa que el policía tenía en Telde «porque era el sitio donde el niño era feliz» hasta que el 4 de marzo de 2017, notó como alguien intentó entrar en la casa. Sobre la marcha puso en marcha la grabadora al suponer que era el acusado y abrió la puerta. En ese momento entró José Francisco B. O., que afirmó ayer que había «ido a la casa con mi padre para cambiar la cerradura del trastero para alquilarlo y quise hablar con mi ex para pedirle el mando de garaje, pero sin ninguna intención de discutir», manifestó.

Ya dentro de la vivienda, comenzó una discusión «cuando le pedí el mando del garaje. Discutimos y me puse muy nervioso y hasta me senté en el suelo pidiéndole que lo dejara. Se calmó un poco todo hasta que volvimos a hablar y se encendió el tono», dijo el varón que sostuvo no recordar los detalles de la agresión. Sí los ofreció la víctima que contó como «el niño empezó a llorar y fui a la cocina a hacerle la comida. En ese momento noté una fuerza en el cuello y muchos golpes. Me dolía mucho la cabeza y me vi en el suelo pidiendo socorro aunque pensaba que nadie me iba a oír. Seguí forcejeando, se me cayeron las gafas, intente morderlo, cogí un móvil que se me cayó y ahí intentó estrangularme hasta que cogió un cuchillo», relató. «Me tiró contra la pared y luego contra el suelo y empezó a clavarme el cuchillo. Yo me hice la muerta a ver si paraba pero él seguía. Cuando me desperté, ya estaba en el hospital».

Por su parte, el policía dijo que «no fui con la intención de discutir y no recuerdo nada más. Cuando recuperé la conciencia estaba encima suya con un cuchillo en la mano y lleno de sangre, vi su cara de miedo y me asusté. No sabía que hacía y cuando fui consciente, paré asustado. Me destrocé la vida y me arrepiento de todo», añadió el acusado de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa.

La vista de ayer fue la primera de las dos programas con la prueba testifical. El próximo 11 de julio se desarrollarán las periciales y la documental para concluir con los informes de las partes.