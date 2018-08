Aparecen restos de fuel en La Garita

No es la primera vez que la costa del municipio se ve afectada por este tipo de incidentes. En este caso, Saro Sosa, concejal accidental de Playas, ha afirmado que no se trata de una situación alarmante y que la zona ya está limpia y abierta al público. Sin embargo, no descarta que puedan aparecer nuevos restos durante los próximos días debido a las corrientes marinas.

A pesar de que aún se desconoce su procedencia, lo más probable, apuntó Sosa, es que el vertido provenga de la limpieza ilegal de algún barco en alta mar, cuyos restos han llegado hasta la zona de baño. La acción de las mareas arrastran a menudo residuos y vertidos de las embarcaciones que transitan hacia el Puerto de Las Palmas.

Hasta la zona se ha desplazado una embarcación de Salvamento Marítimo para monitorizar la existencia de manchas similares en el litoral. Además, personal de Fomento, que tenían el EPI adecuado, personal del ayuntamiento de Telde, voluntarios de Protección Civil y algunos vecinos acudieron para las labores de limpieza. «Seguimos vigilando», afirmó la concejala.