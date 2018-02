90.770 euros sin justificar del exalcalde Valido y su esposa

La cuantía inicialmente era mayor, pero la perito Gema Martín, nada más iniciar este viernes su comparecencia en la vista que se celebra en la Audiencia Provincial, advirtió al tribunal y al Ministerio Fiscal de que a los 49.035 euros de origen desconocido de Valido habría que restarle un ingreso en una cuenta bancaria de 14.495,57 euros cuya procedencia sí se ha podido contrastar, por lo que al final las discrepancias halladas entre las rentas recibidas y las declaradas del exalcalde en aquel periodo ascienden a 34.590 euros. No hubo correcciones, en cambio, respecto a los 56.232 euros que ingresó su esposa y de los que tampoco se tenía constancia del origen. Así las cosas, el informe pericial revela que este matrimonio manejó en aquellos años 90.772 euros al margen de sus ingresos conocidos. El dato no es baladí porque pone en la pista al fiscal Luis del Río, que entre otros delitos acusa a Valido de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de adjudicar obras, aunque en su acusación no llega a precisar que el origen de este dinero extra y sin justificar sea ese.

El magistrado Salvador Alba quiso saber cómo habían llegado a esta conclusión y Martín, que sí estaba en la sala (el otro perito, Mario Jiménez, declaró por videoconferencia), explicó que básicamente lo que hicieron fue cotejar, por ejemplo, los movimientos de sus cuentas bancarias, que, en el caso de Valido y su esposa, salvo unos alquileres, estaban muy determinados, porque ambos percibían una nómina. Descubrieron ingresos en efectivo que no tenían correlación con salidas en efectivo, lo que les llevó a preguntarse de dónde había salido ese dinero. Y también hallaron gastos en efectivo de cuantía elevada. Puso como ejemplo un pago de 18.000 euros por una instalación de aire acondicionado. «Ahí es donde surge la discrepancia, hay un gasto en efectivo que no tiene correlación en los movimientos de las cuentas».

La perito reconoció que la defensa de Valido aportó un contrainforme pero Martín no solo lo desautorizó este viernes por los errores en los que, según ella, incurre, sino que, además, los atribuye precisamente a la imposibilidad del perito que lo redactó de justificar la procedencia de ese dinero puesto en cuestión.