50 años de letras contra viento y marea

En plena Avenida de la Constitución, en el número 47, se encuentra el último resquicio de una librería que fuera pionera en lo suyo gracias a la visión de Mauricio Cruz, su fundador hace 50 años. «De pequeño ayudaba a mi padre en su librería. Vendíamos tomos de lectura, revistas, enciclopedias... Pero no tenía libros de texto porque había que pedirlos a la península», rememora el empresario teldense, que vio ahí el filón. A Mauricio el estar estudiando en La Laguna y contar solo con 18 años no le supuso un impedimento para dejar aflorar su espíritu emprendedor. Abrió su primera Librería Cruz frente al IES José Arencibia Gil, y el éxito fue inmediato. «Fui el primer que empezó a traer libros de texto. Me reunía con los profesores para ver que iban a pedir y facilitar la tarea a los padres. Me especialicé en material escolar y la gente venía de todo el municipio a la tienda», detalla Cruz.

Ese fue el primer paso de una intensa aventura que le llevaría a la apertura de más sedes en San Gregorio y en Las Remudas. «La primera librería que abrí en los Llanos fue en un cuartito pequeño en el que apenas cabían dos estanterías y una persona. Yo plantaba el coche delante y lo llenaba de libros, así ampliaba un poco el espacio», relata descubriendo las triquiñuelas que solo a una mente inquieta como la suya se le podrían ocurrir. Su aventura fuera del centro de Telde no le iría tan bien por culpa de los robos, un problema que le acompañaría en la mayor parte de su recorrido. «Duré dos años en Las Remudas porque atracaban la tienda de manera constante. Mínimo tres veces por semana. El comisario jefe de policía terminó diciéndome que no iban a poder resolver el problema porque apenas contaban con medios», cuenta Mauricio, que había detectado en ese barrio una oportunidad de oro con la apertura de un Centro de Formación Profesional. Sin embargo, el ingenio de los ladrones dinamitaron sus sueños de expansión. «Llamaban a la policía diciendo que se estaba produciendo un robo en Jinámar, y aprovechaban que iban a comprobarlo para entrar en mi tienda», explica.

La ampliación del negocio continuó en San Gregorio. Cerró el pequeño establecimiento que tenía en la avenida de la Constitución y fue abriendo otras sedes en las inmediaciones. Primero detrás la iglesia de los Llanos, después en la calle Ruiz y, por último, el actual, también en la avenida de la Constitución, que además llegó a conectar con el de la calle Ruiz. Una evolución que no fue nada sencilla por los problemas con los que tuvo que lidiar, porque aparte de los robos, que se siguieron sucediendo, las autoridades apenas le dejaron respirar. «Estoy seguro de que soy el empresario de Telde con más multas de la ciudad por aparcar y descargar libros en la puerta de la librería», afirma un indignado Mauricio Cruz, que recuerda, entre otras anécdotas, una trifulca con un policía que aún no se ha resuelto. «Aunque tenía licencia, el agente hizo que la grúa se llevase mi coche por haberme detenido en el carga y descarga para bajar material. Le dije al policía que si estaba ciego y me obligó a pagar el enganche. Al final terminó abonando los 50 euros Diego Bossa –otro empresario de la zona–, al que le devolví posteriormente el dinero. Luego fui a poner la denuncia y a día de hoy no me han devuelto los dichosos 50 euros», relata haciendo patente la persecución que sufría.