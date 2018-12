Musical contra el abandono animal en Vecindario

Unos 1.000 escolares de entre 8 y 11 años de edad y pertenecientes a diferentes centros de educación primaria de Santa Lucía, llenaron ayer el Teatro Víctor Jara de Vecindario, para disfrutar del musical canario ‘Rúnica, Mírame de frente 2’, una obra para concienciar a los niños y niñas contra el abandono animal y la adopción y tenencia responsable.

‘Rúnica, Mírame de frente 2’, que promueve el Cabildo con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía y otros municipios de la Isla, es el primer musical dedicado a la concienciación contra el abandono y el maltrato animal. La alcaldesa Dunia González, la concejala de Salud Pública Pino Sánchez y el consejero insular de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, dieron la bienvenida al público menudo.

Dunia González afirmó que «sensibilizar a los niños y niñas con teatro como este que fomenta el Cabildo es un acierto para que nos ayuden, como lo hacen en temas de seguridad vial, reciclaje y el aprovechamiento del agua y la energía, en el proceso de crear conciencia ciudadana, donde no se contemple el abandono y el maltrato animal para lograr objetivos tan importantes como el sacrificio cero o el abandono cero», e insistió en que «los animales no son juguetes, como los que pedimos en estas fechas, y debemos ser respetuosos con ellos y también con el entorno en el que vivimos». El consejero de Medio Ambiente de la corporación grancanaria manifestó que «estoy seguro que los niños y niñas de Santa Lucía van a ser un referente para toda la isla en el cuidado de los animales, van a intentar que no se produzca ningún abandono de mascotas».